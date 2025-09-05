Actele necesare pentru obținerea unei locuințe sociale, în 2026, la Ploiești

Cei care doresc o locuință socială la Ploiești trebuie să întrunească anumite criterii de eligibilitate și ierarhizare. Pe site-ul Primăriei Ploiești se află în dezbatere publică un proiect de hotărâre prin care sunt stabilite aceste condiții, dar și actele justificative necesare.

Din start trebuie spus că sunt îndreptățite să solicite o locuință socială persoanele care au domiciliul în Ploiești.

Conform proiectului aflat în dezbatere publică pot solicita o locuință socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu lunar net pe total economie, comunicat de INS, anterior lunii în care se analizează cererea, precum și anterior lunii în care este repartizată locuința.

Totodată, titularii cererii de locuință, precum și ceilalți membrii ai familiei acestuia – soț/soție/copii – nu deține în proprietate o altă locuință. Mai mult, aceștia trebuie să nu fi beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru locuință.

Criterii de eligibilitate și ierarhizare

Proiectul de hotărâre, aflat în dezbatere publică la Ploiești, prevede că la întocmirea listei de prioritate pentru 2026 în vederea repartizării unei locuințe se va ține cont de anumite criterii de eligibilitate și ierarhizare.

Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanților de locuință socială care au îndeplinit în totalitate criteriile de eligibilitate.

În cazul în care se înregistrează punctaje egale, solicitanții vor fi vor fi departajați în funcție de vechimea cererii

Actele necesare pentru obținerea unei locuințe sociale în 2026

Dacă proiectul de hotărâre va fi aprobat, la depunerea cererii, solicitantul va trebui să prezinte o serie de acte doveditoare cu privire la venit, stare civilă, dar și declarații notariale.

Copii ale actelor de identitate ale tuturor membrilor

Copii ale actelor de stare civilă

Documente de venit (adeverință de salariat, taloane de pensie, adeverinte eliberate de organele financiare teritoriale, sentințe de divorț, orice dovadă de venit).

În cazul în care solicitanții nu realizează venit vor da o declarație pe proprie răspundere în fața funcționarilor publici din cadrul Serviciului Locuințe Sociale în care vor specifica acest lucru.

Adeverințe din care să reiasă că minorii aflați în întreținere frecventează cursurile unei instituții de învățământ și dacă primesc bursă

Copii ale contractelor de închiriere/comodat pentru spațiul locativ în care solicitantul locuiește

Declarația proprietarului imobilului din care să reiasă că tolerează în spațiu pe solicitantul de locuință socială împpreună cu familia acestuia sau copii ale actelor de proprietate

Copii ale certificatelor de invaliditate, după caz, certificate de încadrare în grad de handicap

Declarații notariale și pe propria răspundere