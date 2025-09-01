Finanțarea Petrolului, blocată de Consiliul Local

Invitat la emisiunea Observatorul Prahovean Live, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent, a susținut că blocajul din Consiliul Local a afectat inclusiv finanțarea Petrolul Ploiești. Edilul a precizat că pe lista proiectelor blocate de Consiliul Local figurează și cel referitor la sportul de masă și sportul de performanță.

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat, luni, în emisiunea Observatorul Prahovean Live, că proiectul de regenerare urbană a lizierei de la UPG și privind achiziția a 20 de autobuze noi nu sunt singurele blocate în Consiliul Local.

Un alt proiect vizează inclusiv finanțarea FC Petrolul, precum și a tuturor cluburilor sportive din municipiu, potrivit primarului Polițeanu.

Acest proiect, potrivit edilului, ar fi deschis calea finanțării, „fie că vorbim de cluburi de baschet, cluburi de arte marțiale, pentru că avem o grămadă de campioni inclusiv internaționali, fie că vorbim de cluburi de fotbal, inclusiv Petrolul”.

„Am găsit formula legală pentru că nu poți să dai către clubul Petrolul în mod direct banii. Am mai văzut filmul ăsta, întrucât nu este în regulă, este complet ilegal.

Există, așa cum se întâmplă în alte localități, posibilitatea de a finanța, prin procedură competitivă, cluburile sportive, inclusiv clubul Petrolul”, a explicat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Potrivit edilului, Petrolul Ploiești ar fi avut această posibilitate de finanțare, în 2026, precizând că acest lucru ar fi putând avea loc cu condiția plății restanțelor de către clubul ploieștean.

