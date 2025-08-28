Când va fi gata și cât va costa centura de la Mizil

Costurile pentru realizarea variantei ocolitoare a orașului Mizil au fost actualizate. Aleșii județeni au aprobat, miercuri, devizul general, valoarea prevăzută fiind de 110 milioane de lei fără TVA. „Centura de la Mizil se finalizează în luna septembrie”, a anunțat Virgiliu Nanu (PSD), președintele Consiliului Județean Prahova.

Aleșii județeni au aprobat, miercuri, devizul general actualizat și cuantumul cheltuielilor finanțate de la bugetul județului, pentru realizarea variantei ocolitoare Mizil.

Valoarea investiției, potrivit raportului care a însoțit proiectul de hotărâre, a fost recalculată „conform noilor condiții economice și reglementărilor fiscale în vigoare”.

Astfel, conform devizului general actualizat, valoarea investiției este de 110.017.268,95 lei fără TVA., din care cheltuielile pentru construcții și montaj (C+M) în cuantum de 87.086.099,30 lei fără TVA.

Când va fi gata centura de la Mizil

Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, a anunțat că varianta ocolitoare a orașului Mizil va fi finalizată în septembrie 2025.

Centura de la Mizil are o lungime de 7,4 km și include intersecții cu drumurile DN 1B, DJ 102 K și DJ 100 H.

În cadrul proiectului au fost incluse două poduri la km 4+100 peste râul Tohănenca și km 5+700 peste râul Ghighiu. Intersecția propusă cu DN 1B va fi de tip intersecție giratoare.

Licitația pentru acest obiectiv de investiții a fost câștigată de asocierea S.C. VALLYS DECO S.R.L. – S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. – S.C. ROSOCONS CONSTRUCT S.R.L. – S.C. DINENG DEV S.R.L. (Detalii AICI).