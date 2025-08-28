- Publicitate -
Foto sursă: Consiliul Județean Prahova

Când va fi gata și cât va costa centura de la Mizil

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Costurile pentru realizarea variantei ocolitoare a orașului Mizil au fost actualizate. Aleșii județeni au aprobat, miercuri, devizul general, valoarea prevăzută fiind de 110 milioane de lei fără TVA. „Centura de la Mizil se finalizează în luna septembrie”, a anunțat Virgiliu Nanu (PSD), președintele Consiliului Județean Prahova.

- Publicitate -

Aleșii județeni au aprobat, miercuri, devizul general actualizat și cuantumul cheltuielilor finanțate de la bugetul județului, pentru realizarea variantei ocolitoare Mizil.

Valoarea investiției, potrivit raportului care a însoțit proiectul de hotărâre, a fost recalculată „conform noilor condiții economice și reglementărilor fiscale în vigoare”.

Astfel, conform devizului general actualizat, valoarea investiției este de 110.017.268,95 lei fără TVA., din care cheltuielile pentru construcții și montaj (C+M) în cuantum de 87.086.099,30 lei fără TVA.

Miliția Consumatorului

Substanță periculoasă în cosmetice. Avertismentul ANPC

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) atrage atenția asupra unei substanțe chimice care se regăsește în produsele cosmetice. Este vorba de ingredientul TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine...
- Publicitate -

Când va fi gata centura de la Mizil

Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, a anunțat că varianta ocolitoare a orașului Mizil va fi finalizată în septembrie 2025.

Centura de la Mizil are o lungime de 7,4 km și include intersecții cu drumurile DN 1B, DJ 102 K și DJ 100 H.

În cadrul proiectului au fost incluse două poduri la km 4+100 peste râul Tohănenca și km 5+700 peste râul Ghighiu. Intersecția propusă cu DN 1B va fi de tip intersecție giratoare.

- Publicitate -

Licitația pentru acest obiectiv de investiții a fost câștigată de asocierea S.C. VALLYS DECO S.R.L. – S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. – S.C. ROSOCONS CONSTRUCT S.R.L. – S.C. DINENG DEV S.R.L. (Detalii AICI).

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Cel mai tare chitarist român vine la Republik Fest cu show-ul Queen simfonic

0
A doua ediție a festivalului Republik Fest Ploiești 2025...
Exclusiv

Bătaie la Dumbrăvești. Tânăr de 17 ani, lovit cu bestialitate

0
Un adolescent de 17 ani, din comuna Dumbrăvești, a...
Exclusiv

Dr. Vintilescu, Mediurg: Ne așteptăm la o creștere a mortalității

0
Măsurile fiscale dispuse de Guvernul Bolojan tind să genereze...
Exclusiv

Povestea lui Romeo Ștefan: Arbitru între viață și handbal

0
Romeo-Mihai Ștefan a crescut cu handbalul în sânge, apoi...
Exclusiv

Minunea de la Aluniș: Lucrare gata înainte de termen, cu bani mai puțini

0
În România, cuvântul „proiect” vine, de obicei, la pachet...
- Publicitate -

Știri noi

Auto-moto

Transfăgărășanul se va închide vineri pentru trei ore

0
Circulația pe Transfăgărășan se va închide vineri, 29 august,...
Național

Ministrul Apărării demontează fake news-ul întrării în război

0
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demontat știrile false potrivit...
Miliția Consumatorului

Substanță periculoasă în cosmetice. Avertismentul ANPC

0
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) atrage atenția asupra...
Administrație

Stimulente financiare pentru medicii care fac gărzi la Județean

0
Lipsa acută de medici de la Spitalul Județean de...
Educație

Cum va fi boicotată prima zi de școală, de către profesori, în Prahova

0
Profesorii din Prahova au ieșit, miercuri, în stradă, în...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

1
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

12
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Stimulente financiare pentru medicii care fac gărzi la Județean

Roxana Tănase -
Lipsa acută de medici de la Spitalul Județean de...

O nouă listă de investiții în Ploiești. Se schimbă gazonul la Ilie Oană

Marius Nica -
Consilierii locali au fost convocați de primarul Ploieștiului, Mihai...

Fond de garanție, de 3.700 lei, pentru o locuință socială din Ploiești

Roxana Tănase -
Fondul de garanție pentru chiriașii din locuințele sociale din...

Câte locuri de parcare publice și câte mașini sunt în Ploiești

Roxana Tănase -
Ploieștiul se confruntă, de mulți ani, cu lipsa locurilor...
- Publicitate -

Ce reclamă ploieștenii la dispeceratul Primăriei

Roxana Tănase -
Poluarea, deșeurile abandonate, întreruperile de curent electric, dar și...

Au început lucrările la DJ 102 I, Valea Doftanei – Săcele

Roxana Tănase -
S-a dat start la începerea lucrărilor de reabilitare și...

Consiliul Județean Prahova se împrumută la Ministerul Finanțelor

Roxana Tănase -
Consiliul Județean Prahova intenționează contractarea unui împrumut, de 25...

Noi detalii privind centura ocolitoare de la Vălenii de Munte

Roxana Tănase -
Proiectul privind realizarea unei variante ocolitoare a orașului Vălenii...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean