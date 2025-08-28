- Publicitate -

Stimulente financiare pentru medicii care fac gărzi la Județean

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Lipsa acută de medici de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești ar putea avea o rezolvare. Medicii care efectuează mai mult de două gărzi pe lună vor primi stimulente financiare.

Aleșii județeni au aprobat, miercuri, acordarea de stimulte financiare pentru medicii care efectuează gărzi la Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

Banii vor fi acordați lunar, în limita bugetului aprobat pentru unitatea sanitară și a prevederilor bugetare stabilite cu această destinație.

Valoarea stimulentelor financiare pentru medicii angajați în cadrul Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploieşti nu poate fi mai mare de două salarii minime brute pe țară.

Administrație

Când va fi gata și cât va costa centura de la Mizil

Costurile pentru realizarea variantei ocolitoare a orașului Mizil au fost actualizate. Aleșii județeni au aprobat, miercuri, devizul general, valoarea prevăzută fiind de 110 milioane...
Deficit de medici la Județean

Inițiatorii proiectului speră că, astfel, va fi redus semnificativ deficitul de medici de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. (Detalii AICI)

„Solicitarea acordării de stimulente financiare lunare medicilor angajați în unitatea sanitară vine în contextul în care aceasta se confruntă cu dificultăți în asigurarea personalului medical pentru anumite specialități deficitare din cadrul unității sanitare (A.T.I., Neurologie, Interne, Radiologie și Imagistică Medicală, Urologie, O.R.L, etc.), iar acordarea acestora ar contribui la creșterea atractivității posturilor vacante existente, precum și la reducerea fluctuației de personal”, se precizează în raportul atașat la proiectul de hotărâre.

Potrivit estimărilor, stimulentele financiare lunare vor fi acordate pentru aproximativ 40 de medici angajați la unitatea medicală, care efectuează mai mult de două gărzi pe lună.

Efortul bugetar estimat până la finele anului 2025 ar fi de 400.000 lei net, respectiv  683.840 lei brut.

