Fond de garanție, de 3.700 lei, pentru o locuință socială din Ploiești

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Fondul de garanție pentru chiriașii din locuințele sociale din Ploiești va crește. Măsura a fost propusă după ce s-a constatat majorarea facturilor la utilități. Cel mai mare fond de garanție ar urma să fie de 3700 de lei, pentru un apartament cu trei camere din blocul social de pe Libertății.

Considerat ca fiind o estimare a contravalorii facturilor cele mai mari aferente perioadei de trei luni de întreținere și chirie, fondul de garanție va crește pentru chiriașii din locuințele sociale din Ploiești.

Cel puțin așa prevede un proiect dce hotărâre de Consiliu Local care se va afla joi, 28 august, în atenția aleșilor locali.

Fond de garanție mai mare în blocul social de pe Libertății

Cel mai mare fond de faranție este propus pentru locuințele sociale de pe Libertății, din zona de vest a Ploieștiului. Justificarea pentru propunere, potrivit consilierului local Iulian Bolocan (PNL) este că au crescut facturile la utilități.

  • Pentru o locuință socială compusă din o cameră – 2.100 de lei
  • Pentru locuința socială cu două camere – 2.800 lei
  • Pentru locuința socială compusă din trei camere – 3.700 lei

Fond de garanție în funcție de numărul de persoane

Pentru alte locuințe sociale, fondul de garanție este calculat în funcție de numărul de persoane și diferă inclusiv de blocul de locuințe sociale.

De exemplu, în blocul social din Mihai Bravu, fondul de garantare pentru o singură persoană poate ajunge la 600 de lei, iar pentru șapte 7 persoane se propune suma de 1.500 de lei.

Pentru Blocul social de pe Aleea Cătinei, 27 A, pentru o singură cameră se propune un fond de garanție de 850 de lei pentru o persoană, în timp ce pentru șapote persoane fondul de garanție poate ajunge la 1750 de lei.

Tot în blocul social de pe Cătinei, pentru două camere, fondul de garanție propus este 1.350 de lei pentru o persoană, în timp ce pentru șapte persoane se propune ca fondul de garanție să fie în cuantum de 2.250 de lei.

Când poate fi restituit fondul de garanție

Trebuie precizat faptul că fondul de garanție se restituie chiriașilor care părăsesc locuința, în cazul în care nu înregistrează datorii la plata întreținerii și chiriei.

În cazul în care există datorii, fondul de garanție va fi folosit pentru stingerea restanțelor.

Dacă proiectul va fi aprobat, fondul de garanție se va achita la casieria ASSC Ploiești, din strada Piața Eroilor nr. 1 A.

