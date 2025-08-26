Au început lucrările la DJ 102 I, Valea Doftanei – Săcele

S-a dat start la începerea lucrărilor de reabilitare și modernizare a DJ 102I Valea Doftanei – Săcele. Drumul județean va avea două benzi de circulație și va reprezenta alternativa pentru traficul aglomerat de pe DN1 și DN1A.

- Publicitate -

Considerat unul dintre proiectele prioritare de infrastructură rutieră din Prahova, modernizarea DJ 102I are drept scop realizarea legăturii din Valea Doftanei și Săcele (Brașov).

„Au început lucrările pe DJ102I! Drumul leagă Valea Doftanei de Săcele. O alternativă reală la DN1 și DN1A. Investiție așteptată de ani de zile, acum devine realitate! Pas important pentru mobilitate și turism în Prahova și Brașov. Un drum nou, mai multe oportunități de dezvoltare!”, a anunțat Virgiliu Nanu (PSD), președintele Consiliului Județean Prahova.

Alternativă pentru traficul aglomerat de pe DN1 și DN1A

Lucrările de modernizare la DJ 102I se derulează pe două tronsoane, pe distanța de 25,63 km.

Opinii Voxpublica O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați În timp ce agenda publică este umplută de teme false, menite să distragă atenția publică, o știre cu adevărat gravă a trecut aproape neobservată:...

- Publicitate -

Pe teritoriul județului Brașov este vorba de reabilitarea unui segment de 12,43 km, iar în Prahova lucrările sunt derulate pe 13,20 km.

Primul tronson, cel de pe pe raza județului Prahova, este între km 37+620 și km 50+820,38 (limita județului Brașov), în lungime de 13,2 km.

Cel de-al doilea tronson, pe raza județului Brașov, este între km 50+820,38 (limita județului Prahova) și km 63+256,08, în lungime totală de 12,4 km.

Proiectul, derulat prin Compania Națională dce Investiții (CNI) are ca termen de finalizare sfârșitul anului 2028.