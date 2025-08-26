- Publicitate -

Consiliul Județean Prahova se împrumută la Ministerul Finanțelor

Consiliul Județean Prahova intenționează contractarea unui împrumut, de 25 de milioane de lei, de la Ministerul Finanțelor. Fondurile ar urma să fie destinate pentru reabilitarea Palatului Culturii din Ploiești.

Aleșii județeni sunt convocați, miercuri, 27 august, la o nouă ședință de Consiliu Județean, iar pe ordinea de zi figurează și un proiect de hotărâre prin care se intenționează contractarea unui împrumut în valoare de 25 de milioane de lei.

Fonduri sunt necesare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile pentru consolidarea și reabilitarea Palatului Culturii, proiect derulat prin PNRR.

Valoarea totală a lucrărilor este de 106.809.774,18 lei (inclusiv TVA), din care valoarea eligibilă, conform contractului de finanțare, este de 81.265.402,50 lei (inclusiv TVA).

Împrumutul ar urma să aibă o maturitate de 10 ani, din care 12 luni ar urma să fie perioadă de grație.

Lucrări de consolidare și reabilitare a Palatului Culturii

Proiectul de reabilitare, restaurare, modernizare și consolidare a Palatului Culturii, derulat prin PNRR, este mai amplu șli vizează, în principal, inclusiv spațiile unde a funcționat fosta Curte de Apel Ploiești.

În cadrul proiectului sunt propuse lucrări de consolidare seismică la tronsonul neconsolidat, refacerea integrală a finisajelor interioare pe tronsonul neconsolidat, dar și lucrări de recompartimentări interioare.

Totodată sunt prevăzute lucrări de eficientizare energetică și hidroizolare a clădirii, dar și  lucrări de amenajări exterioare la curțile perimetrale și curțile interioare. (Detalii AICI). Termenul de finalizare a proiectului de reabilitare este iunie 2026.

Palatul Culturii, monument istoric

Palatul Culturii din Ploiești, construit în perioada 1915 – 1932, figurează pe lista monumentelor istorice.

Întreaga construcție are o suprafaţă de peste 14 700 mp şi este realizată în stil neoclasic francez.

Clădirea, care a avut inițial destinația de Palat al Justiției, a fost ridicată pe baza documentației arhitecților Ernest Doneaud, arhitect român de origine franceză, și Toma T. Socolescu.

