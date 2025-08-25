- Publicitate -
Foto cu caracter ilustrativ

Legitimații de transport gratuit pentru elevi la Ploiești. Cum se distribuie

Elevii din Ploiești scapă de cozile de la tonetele TCE pentru ridicarea legitimațiilor pentru transport gratuit. Regulamentul aprobat de Consiliul Local prevede acordarea legitimațiilor de către fiecare unitate de învățământ în parte.

Modalitatea de acordare a legitimațiilor gratuite pentru elevi pentru transportul public în comun a fost modificată începând cu anul școlar 2025 – 2026.

Potrivit unui regulament aprobat de Consiliul Local Ploiești, eliberarea autorizației anuale de călătorie gratuită pentru elevi se realizează în baza cererilor însoțite de tabelele cu elevii care frecventează o unitate de învățământ din Ploiești comunicate operatorului de transport în comun de către unitățile de învățământ preuniversitar.

„ Vă contactez pentru a solicita informații legate de situația abonamentelor gratuite emise pentru elevi.

Am înțeles ca începând cu anul acesta abonamentele vor fi predate scolii și ulterior elevilor. Dar întrebarea mea este ce vor face elevii de pe 01.09.25 de când expira actualul abonament până îl vor primii pe cel nou, pentru ca sunt cazuri în care elevii se plimba cu mijloacele de transport în comun chiar și zilnic”, ne-a scris un părinte la redacție.

Cum se distribuie legitimațiile de călătorie gratuite

Conform regulamentului aprobat la Ploiești, fiecare unitate de învățământ preuniversitar a avut obligativitatea de a comunica o serie de date către TCE Ploiești, respectiv nume și prenume, CNP elev, serie carnet elev/ nr. adeverință/nr. card național (dacă există)/nr. legitimație de elev, clasa.

„Conform noului regulament, eliberarea legitimațiilor de transport gratuit pentru elevi se face prin unitățile de învățământ din municipiu.

La TCE Ploiești au fost primite tabelele cu elevi, iar pe baza acestora au fost transmise către unitățile de învățământ aproximativ 26.000 de legitimații de călătorie, cu valabilitate de la 1 septembrie.

Eliberarea autorizației de călătorie se realizează de către unitatea de învățământ”, a precizat un reprezentantul TCE Ploiești.

Practic, legitimațiile de călătorie vor putea fi ridicate de către elevi de la unitățile de învățământ din Ploiești, în funcție de programul stabilit de fiecare școală în parte.

Reamintim faptul că noul regulament de acordare a legitimațiilor de călătorie a avut drept scop de a scuti elevii să se deplaseze la centrele de distribuție ale TCE pentru a intra în posesia titlurilor de călătorie.

