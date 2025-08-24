Taxe mai mari pentru comercianți, după ora 22.00, la Ploiești

Desfășurarea de activități comerciale sau prestări servicii de către agenții economici după ora 22.00 va fi taxată suplimentar la Ploiești. Propunerea este inclusă într-un proiect privind noul regulament pentru desfășurarea activităților comerciale pe raza municipiului.

Propunerea de regulament a fost postată, în dezbatere publică, pe site-ul Primăriei Ploiești, la secțiunea Transparență decizională.

Regulamentul propus include și modalitatea de obținere a acordurilor de funcționare și a autorizațiilor privind desfășurarea activității de alimentație publică.

Taxă suplimentară după ora 22.00

Proiectul prevede taxe suplimentare pentru agenții economici care desfășoară activități comerciale sau de prestări servicii după orele 22.00.

Între orele 22.00 – 24.00, agentul economic va plăti o taxă majorată cu 25%.

Între orele 24.00 – 02.00, agentul economic va plăti o majorare a taxei de 50%.

Peste acest interval sau pentru programul Non-Stop, taxa se dublează.

„Programul de funcționare care va fi înscris în acordul de funcționare va fi strabilit de către agentul economic care face solicitare de eliberare a acordului de funcționare”, prevede proiectul de hotărâre.

Reamintim faptul că nivelul acestor taxe se stabilește prin hotărâre de Consiliu Local la finele fiecărui an.

Mai multe detalii cu privire la propunerea de regulament: AICI