- Publicitate -

Taxe mai mari pentru comercianți, după ora 22.00, la Ploiești

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Desfășurarea de activități comerciale sau prestări servicii de către agenții economici după ora 22.00 va fi taxată suplimentar la Ploiești. Propunerea este inclusă într-un proiect privind noul regulament pentru desfășurarea activităților comerciale pe raza municipiului.

- Publicitate -

Propunerea de regulament a fost postată, în dezbatere publică, pe site-ul Primăriei Ploiești, la secțiunea Transparență decizională.

Regulamentul propus include și modalitatea de obținere a acordurilor de funcționare și a autorizațiilor privind desfășurarea activității de alimentație publică.

Taxă suplimentară după ora 22.00

Proiectul prevede taxe suplimentare pentru agenții economici care desfășoară activități comerciale sau de prestări servicii după orele 22.00.

Eveniment

Accident azi noapte în Urleta

Un accident rutier în urma căruia o persoană a fost rănită și transportată la spital a avut loc noaptea trecută în satul Urleta din...
- Publicitate -
  • Între orele 22.00 – 24.00, agentul economic va plăti o taxă majorată cu 25%.
  • Între orele 24.00 – 02.00,  agentul economic va plăti o majorare a taxei de 50%.
  • Peste acest interval sau pentru programul Non-Stop, taxa se dublează.

„Programul de funcționare care va fi înscris în acordul de funcționare va fi strabilit de către agentul economic care face solicitare de eliberare a acordului de funcționare”, prevede proiectul de hotărâre.

Reamintim faptul că nivelul acestor taxe se stabilește prin hotărâre de Consiliu Local la finele fiecărui an.

Mai multe detalii cu privire la propunerea de regulament: AICI

- Publicitate -

taxa comercianți

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Alexis Stan, 10 ani: Cel mai tânăr campion național de drift

0
Alexis Stan este un nume de care, cu siguranță...
Exclusiv

Petre Ghițeanu, profesorul care ascultă lemnul

1
Într-o vreme în care lumea pare tot mai grăbită,...
Exclusiv

Muniție produsă în Prahova pentru războiul din Ucraina

1
Din septembrie, Uzina Mecanică Plopeni intră într-o nouă eră...
Exclusiv

Femeie bătută în fața unei scări de bloc din Ploiești VIDEO

0
O femeie a fost bătută de concubinul său, în...
Exclusiv

Localități din Prahova care pot pierde statutul de oraș și comună

4
Mult controversata propunere de comasare a unor comune, dar...
- Publicitate -

Știri noi

Economic

Cum afli câți bani ai strâns la Pilonul II de Pensii

0
În contextul vehiculării schimbării regimului de accesare a banilor...
Eveniment

Motociclist mușcat de urs pe Transfăgărașan

0
Un motociclist în vârstă de 73 de ani, cetăţean...
Eveniment

Accident între bicicletă și trotinetă la Șirna. Două victime

0
Doi tineri au ajuns seara trecută la spital în...
Eveniment

Scandal în Coaliție, din cauza CV-urilor. Radu Oprea: „Sunt de la USR”

0
Apelul făcut de ministrul Economiei către profesioniștii cu experiență...
Eveniment

Accident azi noapte în Urleta

0
Un accident rutier în urma căruia o persoană a...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

0
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

8
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

9
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Tarife majorate la Parcul Bucov. Cât va costa parcarea

Roxana Tănase -
Tarifele pentru accesul la Grădina Zoologică de la Parcul...

Primăria Bușteni amenință Hidro Prahova: fără avize până nu repară străzile

Marius Nica -
Primăria Bușteni, condusă de independentul Alexandru Florescu, anunță măsuri...

Toma Caragiu, post-mortem, cetățean de onoare al Ploieștiului

Roxana Tănase -
Titlul de cetățean de onoare al Municipiului Ploiești va...

Au început lucrările la locul de joacă incluziv din Parcul Vest

Roxana Tănase -
Primăria Ploiești a anunțat începerea lucrărilor la primul loc...
- Publicitate -

Câte garaje sunt în Ploiești și unde sunt amplasate

Corina Matei -
Câte garaje există în Ploiești, unde sunt amplasate și...

Vouchere la energie pentru consumatorii vulnerabili din Ploiești

Roxana Tănase -
Consumatorii eligibili din Ploiești, aflaţi în situaţia de sărăcie...

Cât plătești amendă dacă depozitezi ilegal gunoi la Ploiești

Corina Matei -
Gunoiul este prezent cotidian în peisajul ploieștean. Aproape la...

Automatele de validare a biletelor, verificate de TCE Ploiești

Roxana Tănase -
TCE Ploiești a dispus un control pentru verificare a...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean