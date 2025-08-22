Toma Caragiu, post-mortem, cetățean de onoare al Ploieștiului

Titlul de cetățean de onoare al Municipiului Ploiești va fi conferit, post – mortem, actorului Toma Caragiu. Proiectul de hotărâre al Consiliului Local se va afla în atenția aleșilor la ședința de la finele lunii august.

Născut la data de 21 august 1925, actorul Toma Caragiu s-a format în școlile ploieștene. După absolvirea Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București a revenit la Ploiești, unde, din 1953 a activat la Teatrul de Stat.

„Prezența sa pe scena ploieșteană a contribuit decisiv la creșterea calității spectacolelor și la consolidarea instituției teatrale locale.

Publicul ploieștean l-a adoptat cu entuziasm, iar prin talentul și profesionalismul său, actorul a devenit o figură centrală a vieții culturale.

Chiar și după transferal su la Teatrul de Comedie din București (1957), Toma Caragiu a păstrat o legătură constantă cu Ploieștiul, evocând în numeroase rânduri faptul că umorul și spiritul comunității ploieștene i-au servit drept sursă de inspirație artistică”, se arată în referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Ploieștiului, post-mortem, actorului Toma Caragiu.

Proiectul de hotărâre se va afla în atenția aleșilor locali ploieșteni la ședința Consiliului Local Ploiești de la finele lunii august.

Reamintim faptul că, în semn de omagiu, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești organizează o serie de evenimente, parte a proiectului aniversar Toma Caragiu – 100 de ani, desfășurat pe parcursul acestui an.