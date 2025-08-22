- Publicitate -

Toma Caragiu, post-mortem, cetățean de onoare al Ploieștiului

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Titlul de cetățean de onoare al Municipiului Ploiești va fi conferit, post – mortem, actorului Toma Caragiu. Proiectul de hotărâre al Consiliului Local se va afla în atenția aleșilor la ședința de la finele lunii august.

- Publicitate -

Născut la data de 21 august 1925, actorul Toma Caragiu s-a format în școlile ploieștene. După absolvirea Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București a revenit la Ploiești, unde, din 1953 a activat la Teatrul de Stat.

„Prezența sa pe scena ploieșteană a contribuit decisiv la creșterea calității spectacolelor și la consolidarea instituției teatrale locale.

Publicul ploieștean l-a adoptat cu entuziasm, iar prin talentul și profesionalismul său, actorul a devenit o figură centrală a vieții culturale.

Auto-moto

Accident în Brebu. Un copil pe trotinetă electrică a intrat într-o mașină

Un accident rutier mai puțin obișnuit, cu o trotinetă, s-a produs vineri, 22 august, pe Drumul Județean 214, în comuna Brebu. Potrivit informațiilor furnizate de...
- Publicitate -

Chiar și după transferal su la Teatrul de Comedie din București (1957), Toma Caragiu a păstrat o legătură constantă cu Ploieștiul, evocând în numeroase rânduri faptul că umorul și spiritul comunității ploieștene i-au servit drept sursă de inspirație artistică”, se arată în referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Ploieștiului, post-mortem, actorului Toma Caragiu.

Proiectul de hotărâre se va afla în atenția aleșilor locali ploieșteni la ședința Consiliului Local Ploiești de la finele lunii august.

Reamintim faptul că, în semn de omagiu, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești organizează o serie de evenimente, parte a proiectului aniversar Toma Caragiu – 100 de ani, desfășurat pe parcursul acestui an.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

1 COMENTARIU

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Petre Ghițeanu, profesorul care ascultă lemnul

0
Într-o vreme în care lumea pare tot mai grăbită,...
Exclusiv

Muniție produsă în Prahova pentru războiul din Ucraina

0
Din septembrie, Uzina Mecanică Plopeni intră într-o nouă eră...
Exclusiv

Femeie bătută în fața unei scări de bloc din Ploiești VIDEO

0
O femeie a fost bătută de concubinul său, în...
Exclusiv

Localități din Prahova care pot pierde statutul de oraș și comună

2
Mult controversata propunere de comasare a unor comune, dar...
Exclusiv

Ploiești, orașul păcănelelor. Ce spun clienții sălilor de jocuri

1
Pe străzile din zona de nord a Ploieștiului, imaginea...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

Petre Ghițeanu, profesorul care ascultă lemnul

0
Într-o vreme în care lumea pare tot mai grăbită,...
Eveniment

Ro alert de furtună în Ploiești și alte 32 de localități

0
ISU a transmis vineri seară un mesaj Ro Alert...
Eveniment

Ro alert de incendiu cu degajări mari de fum la Mizil

0
Locuitorii din Mizil au primit vineri, 22 august, un...
Auto-moto

Accident în Brebu. Un copil pe trotinetă electrică a intrat într-o mașină

0
Un accident rutier mai puțin obișnuit, cu o trotinetă,...
Exclusiv

Muniție produsă în Prahova pentru războiul din Ucraina

0
Din septembrie, Uzina Mecanică Plopeni intră într-o nouă eră...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

0
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

9
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
Opinii Voxpublica

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

9
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Au început lucrările la locul de joacă incluziv din Parcul Vest

Roxana Tănase -
Primăria Ploiești a anunțat începerea lucrărilor la primul loc...

Câte garaje sunt în Ploiești și unde sunt amplasate

Corina Matei -
Câte garaje există în Ploiești, unde sunt amplasate și...

Vouchere la energie pentru consumatorii vulnerabili din Ploiești

Roxana Tănase -
Consumatorii eligibili din Ploiești, aflaţi în situaţia de sărăcie...

Cât plătești amendă dacă depozitezi ilegal gunoi la Ploiești

Corina Matei -
Gunoiul este prezent cotidian în peisajul ploieștean. Aproape la...
- Publicitate -

Automatele de validare a biletelor, verificate de TCE Ploiești

Roxana Tănase -
TCE Ploiești a dispus un control pentru verificare a...

80% din plantele noi din Ploiești rezistă secetei

Corina Matei -
În condițiile încălzirii globale, temperaturile ridicate și seceta afectează...

A început marcarea copacilor din Ploiești care vor fi tăiați

Roxana Tănase -
După modelul clădirilor cu bulină roșie, arborii uscați din...

Centru pentru deșeuri voluminoase în Prahova. Unde va fi construit

Roxana Tănase -
În timp ce Ploieștiul rămâne fără centru de colectare...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean