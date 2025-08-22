Au început lucrările la locul de joacă incluziv din Parcul Vest

Primăria Ploiești a anunțat începerea lucrărilor la primul loc de joacă incluziv din Prahova. Locul de joacă va fi construit la Parcul Municipal Vest.

Primăria Ploiești a precizat că noul loc de joacă, amplasat în zona Serei din Parcul Municipal Vest, se va întinde pe o suprafață de 1.134 mp.

Locul de joacă va fi dotat cu echipamente moderne și alei adaptate pentru copii cu mobilitate redusă și scaune rulante.

Spațiu verde, cu arbori și plante aromatice

În cadrul proiectului va exista o suprafață de 550 mp de spațiu verde educativ, cu arbori și plante aromatice, unde vor fi plantați arbori de diverse specii (stejar, arțar, frasin, ulm, carpen, păr ornamental etc.), dar și plante perene și aromatice.

Proiectul include și amplasarea de mobilier stradal pentru confortul părinților, alei lărgite și accesibile tuturor vizitatorilor.

Imagini cu începerea lucrărilor la noul loc de joacă.

Video sursă – Primăria Ploiești