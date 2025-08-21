Automatele de validare a biletelor, verificate de TCE Ploiești

TCE Ploiești a dispus un control pentru verificare a tuturor POS-urilor din autobuze. Acțiunea are loc în urma unei sesizări cu privire la nefuncționarea unor aparate de validare a biletelor pe traseul 30.
Un ploieștean a reclamat, joi, probleme cu privire la funcționarea aparatelor de validare a biletelor pe traseul 30.
„Unele autobuze care circulă pe traseul 30 pleacă în cursă fără a fi verificate aparatele de validare a biletelor.
Ar fi bine să fie dispusă o verificare a aparatelor din autobuze pentru că nu este normal să nu putem valida biletele.
Călătorii nu trebuie puși in situația de a defila prin autobuz pentru validare, cu atât mai mult cu cât la anumite intervale orare este aglomerație. Unii călătorii sunt în vârstă, cu probleme medicale”, ne-a scris cititorul Observatorulph.ro.
Verificări în autobuzele TCE
În urma sesizării, directorul TCE Ploiești a dispus demararea unui control pentru verificarea aparatelor de validare a biletelor.
„Aparatele sunt verificate dimineața, înainte de ieșirea în traseu. Vor fi verificate toate autobuzele la capăt de linie”, a precizat Călin Zaharia, directorul general al TCE Ploiești.
În urma verificărilor efectuate la schimbul 1, a fost depistat un singur autobuz cu POS-urile blocate. Acțiunea de verificare va continua la schimbul 2.
Recomandări TCE
Potrivit site-ului TCE Ploiești există câteva recomandări în cazul în care POS-ul nu eliberează chitanță.
- În cazul în care pe ecran apare textul „Tranzacție aprobată” și nu vi se emite chitanță, nu mai încercati din nou, deoarece veți efectua plăti multiple pentru aceeași călătorie.
- Echipa de control va verifica aparatura înainte de începerea controlului, va sesiza faptul că aparatul nu emite chitanțe și nu vor aplica sancțiuni.
- În cazul în care nu ați primit chitanța, vă rugăm dacă aveți posibilitatea să anunțati conducătorul mijlocului de transport, care la capăt de linie va verifica aparatura.
- Dacă s-a terminat rola, o va înlocui sau dacă constată altă defecțiune va anunța echipa tehnică. Orice probleme întâmpinați le puteți anunța pe adresa de e-mail a societății: [email protected].
Din pacate problemele anuntate pe adresa de e-mail prezentata in stire sunt ignorate complet, pe 1 August am sesizat si eu o situatie cu privire la un sofer de pe un anumit traseu care lasa calatorii in statie si trecea fara oprire si inca astept raspunsul si in ziua de azi…