Cât plătești amendă dacă depozitezi ilegal gunoi la Ploiești

Gunoiul este prezent cotidian în peisajul ploieștean. Aproape la fiecare colț de stradă maldărele de gunoi își fac simțită prezența, atât olfactiv cât și vizual. Ce amendă riscă cei care depozitează gunoaiele în acest fel?

Potrivit unei ploieștence care, în drum spre magazin, a lăsat o pungă pe un astfel de maldăr, suma de plată i-a venit 1.500 de lei. Plătită în termen de 30 de zile, aceasta a fost redusă la 750 de lei. „Este strigător la cer. Am lăsat o pungă curată pe un maldăr de gunoi menajer, mobilă ruptă și deșeuri din construcții. Oare ceilalți ce au pățit?”, a comentat aceasta frustrată.

Din fericire, Poliția Locală a început să patruleze, incognito, zonele cunoscute ca fiind „magneți” de deșeuri. Așa că, orice persoană, de fiecare dată când aruncă ilegal un deșeu, poate fi amendată. Și nici nu va ști ce a lovit-o.

De asemenea, amenda se aplică și în cazul depozitării deșeurilor pe platformele de gunoi, sau în apropierea acestora, fără să fie plasate, corespunzător, în interiorul containerelor. Spre exemplu, cutiile mari de electronice sau electrocasnice, trebuie introduse în interiorul pubelelor sau tomberoanelor. Altfel, amenda este tot de 1.500 de lei.

Este un pas înainte, un pas spre civilizarea Ploieștiului, spre a-l scoate la lumină din cocina în care se află. Faptul că Poliția Locală a început să-și facă treaba și să aplice amenzi este un semn bun. Dar, deocamdată, până nu vor extinde această acțiune în toate zonele Ploieștiului, vor fi mulți „șmecheri” care vor „scăpa” gunoi acolo unde vor dori.

Începe anul școlar, ar trebui monitorizate zonele din apropierea școlilor

Așa cum au procedat în cazul depozitării ilegale a deșeurilor la colț de stradă, la fel ar trebui să acționeze polițiștii locali de la compartimentul de Mediu și în cazul supravegherii zonelor unităților de învățământ. La fiecare școală există elevi care își beau cafeaua și aruncă paharul de carton unde văd cu ochii.

La fel, își desfac un baton de cereale sau un „fornetti” și aruncă ambalajul sau punga, unde nimeresc deși, între noi fie vorba, numărul coșurilor de gunoi din oraș a crescut considerabil.

O amendă – două azi, una – două mâine și, așa, se duce vestea mai departe și, încet-încet, scăpăm și de ambalajele aruncate aiurea pe stradă.

Nu spune nimeni că va fi ușor sau că nu va dura ceva timp. Dar este un dublu câștig: pe de o parte se adună bani la bugetul local, bani care pot fi folosiți ulterior pentru investiții sau altceva în oraș și, pe de altă parte, reușim să civilizăm oamenii din Ploiești certați cu legea și cu bunul simț. Și, la final, chiar va merita.

Deșeurile de mari dimensiuni, în continuare o problemă la Ploiești

Ce faci dacă ai un fotoliu, o canapea sau un frigider stricat? Din păcate, la Ploiești, prin amabilitatea consilierilor locali, nu ai variante și nici nu vei avea prea curând.

Consiliul Local Ploiești a considerat să respingă proiectul primarului de a înființa un centru de colectare a deșeurilor voluminoase. Cum? Simplu: votând împotrivă sau abținându-se. Și, astfel, ploieștenii, pentru a scăpa de aceste deșeuri legal, sunt nevoiți în continuare să apeleze la firme private care, pentru sume exorbitante, vin și ridică aceste deșeuri.

Sau, ca și până acum, le lasă la colț de stradă cu speranța că nu i-a văzut nimeni și că vor scăpa, așa ca și alții, de o amendă binemeritată. E corect? Nu! Dar, din păcate, alte soluții nu există pentru că, pur și simplu, nu s-a dorit acest lucru.