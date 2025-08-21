- Publicitate -

Câini, terenuri de sport distruse și pescari la Parcul Vest

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Inaugurat în urmă cu nouă ani, Parcul Municipal Vest nu duce lipsă de probleme. Un cititor reclamă cum arată terenurile de tenis, dar și faptul că au apărut pescarii în zona lacului artificial. Câinii, cojile de semințe, statuile fără socluri și lipsa activităților comerciale sunt alte câteva aspecte semnalate de ploieșteni.

- Publicitate -

Din articol

„Avem un parc decent în Ploiești, ca mărime și ca locație (chiar lângă oraș), un parc ce crește zi după zi și un parc unde se observă cât de cât o anumită implicare în a “crește” acest parc.

Sunt sute de ploieșteni care ajung zilnic în acest parc, fie să se plimbe, fie să facă sport. Este și un lac unde s-au adus ceva pești pentru a-l ține curat și a-l face atractiv. Totuși, ca acest parc să crească este nevoie și de a păstra ceea ce există acolo. Am fost în această seară să fac ceva pași și să joc puțin tenis.

Terenurile de tenis sunt niște invenții puerile. În loc să fie un hard cu beton eolienat și vopsit cu vopsea specială (care necesită întreținere minimă) s-a ales un puzzle de plastic pe care nu se poate juca mai deloc.

Exclusiv

Șoferi agresivi filmați în trafic. Câți au rămas fără permis

La zece luni de la lansarea platformei Ministerului Afacerilor Interne privind șoferii agresivi din trafic, rezultatele din Prahova sunt interesante.Șoferii agresivi pot fi reclamați...
- Publicitate -

Ca urmare a practicării acestui sport fileurile sunt rupte și toate plasele care înconjoară terenul la fel (acele plase se rup la contactul cu o mingie de fotbal șutată)”, ne-a scris un ploieștean, care reclamă și faptul că la parcul de la vest, lacul artificial a fost luat cu asalt de pescari.

Lacul artificial de la parc, magnet pentru pescari

„Despre peștele din lac.. Au apărut pescarii care cred ca deja au ușurat lacul de cei câțiva crapi imenși care au fost aduși să populeze lacul.

Chiar și așa sunt pescuiți și cei rămași”, ne-a scris ploieșteanul, care ne-a trimis și câteva fotografii din zonă.

- Publicitate -

pescar

Decor cu semințe la parc

„Mizeria … este în multe locuri: chiștoace de țigări sunt aruncate peste tot. Chiar și în jurul coșurilor de gunoi sunt zeci de chiștoace. La fel sunt și coji de semințe”, a semnalat ploieșteanul.

coji seminte parc vest

Pe lista preoblemelor semnalate figurează și sistemul de irigații, dar și lipsa activităților comerciale.

„Peste toate în acest parc nu există nici un loc de unde să iei o sticlă cu apă, o înghețată, o gogoașă , iar de un restaurant nici vorbă. Apreciem eforturile dar deplângem nesimțirea cetățenilor… S-ar putea mai mult și mai bine”, ne-a scris ploieștenul

Administrație

A început marcarea copacilor din Ploiești care vor fi tăiați

După modelul clădirilor cu bulină roșie, arborii uscați din Ploiești vor fi marcați cu vopsea spray, urmând ca, etapizat, să aibă loc tăierea lor....
- Publicitate -

sistem irigații

Un alt cetățean reclamă în schimb câinii de la Parcul Municipal Vest, care vin de o stână din zonă.

„Cam 6-7 maidanezi erau la parcul vest, veniți din zona fermei dinspre str. Mărășești. Mai există oare un hingher în Ploiesti. Sau domnul cu ferma a ales să le mai dea drumul seara la căței?”, ne-a scris ploieșteanul,.

caini Parcul Municipal Vest

Reacția conducerii Parcului Municipal Vest

Contactat telefonic, Silviu Stoica, șef Serviciu Administrația Parcului Municipal Vest, susține că soluția tehnică pentru suprafața de joc a terenurilor de tenis ține strict de proiectarea realizată în urmă cu 9 ani. Cât privește fileurile acestea vor fi înlocuite.

- Publicitate -

„Pe terenurile de tenis nu se joacă fotbal. Investițiile au fost făcute în urmă cu opt ani”, a precizat Silviu Stoica, șef Serviciu Administrația Parcului Municipal Vest, care a explicat ce s-a întâmplat și cu sistemul de irigare.

„Există un sistem de irigare, însă s-au făcut plantări și pământul a fost excavat, moment în care a fost afectat și sistemul de irigații. Au fost făcute gropi mecanizat, iar sistemul trebuie refăcut total, fapt care implică costuri mari. Au fost amplasate tuburi de picurare cu duze, însă duzele pot să sară din cauza presiunii. Cât are loc acest lucru, duzele sunt montate la loc”, a precizat Silviu Stoica.

Cât privește prezența pescarilor în zona lacului artificial, șeful Serviciului Administrația Parcului Municipal Vest susține că „pescuitul este interzis. La fel și scăldatul”. Singura problemă este că, momentan, nu există un cadru legal pentru acordarea de amenzi, pentru că nimeni nu-și închipuia, în urmă cu mulți ani, că se va ajunge să se pescuiască la Parcul Municipal Vest.

- Publicitate -

Cu privire la câinii care vin de la stâna din zonă, Stoica a precizat că „Administrația Parcului Municipal Vest a solicitat sprijin pentru capturarea câinilor care vin de la stâna din apropiere, însă câinii au fugit de fiecare dată în curtea omului”.

Cât privește activitățile comerciale, s-a lucrat intens la un regulament care va ajunge în Consiliul Local.

Statui fără socluri la Parcul Municipal Vest

Cu privire la statuile din parc, realizate de-a lungul timpului, în cadrul Taberei de sculptură, nici până la această dată nu au socluri.

- Publicitate -

Primele discuții privind realizarea de socluri pentru statui au avut loc în 2018, când au fost aprobați indicatorii tehnico-economici.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Șoferi agresivi filmați în trafic. Câți au rămas fără permis

0
La zece luni de la lansarea platformei Ministerului Afacerilor...
Exclusiv

Criza apei în Prahova. Scuzele lui Nanu și explicația Hidro Prahova

0
De ce nu curge apa la robinete în multe...
Exclusiv

Cât au costat microbuzele electrice cumpărate de CJ Prahova

1
În doi ultimii doi ani, Consiliul Județean Prahova a...
Exclusiv

Este justificat boicotul consilierilor împotriva lui Polițeanu?

6
Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie...
Exclusiv

Protest spontan la Uzina Mecanică Plopeni

2
A fost protest spontan al angajaților de la Uzina...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

Șoferi agresivi filmați în trafic. Câți au rămas fără permis

0
La zece luni de la lansarea platformei Ministerului Afacerilor...
Exclusiv

Criza apei în Prahova. Scuzele lui Nanu și explicația Hidro Prahova

0
De ce nu curge apa la robinete în multe...
Eveniment

Șofer din Argeș, surprins pe contrasens pe DN1, drumul spre Sinaia

0
Din nou inconștiență la volan, pe un drum din...
Eveniment

Bărbat reținut după ce și-a lovit câinele cu un fier în cap

0
Un bărbat din Gorgota, în vârstă de 45 de...
Administrație

A început marcarea copacilor din Ploiești care vor fi tăiați

0
După modelul clădirilor cu bulină roșie, arborii uscați din...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

0
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...
Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

7
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
Opinii Voxpublica

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

5
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

3
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

A început marcarea copacilor din Ploiești care vor fi tăiați

Roxana Tănase -
După modelul clădirilor cu bulină roșie, arborii uscați din...

Centru pentru deșeuri voluminoase în Prahova. Unde va fi construit

Roxana Tănase -
În timp ce Ploieștiul rămâne fără centru de colectare...

Strada Valea Crângului din Urlați, un real pericol

Corina Matei -
Strada Valea Crângului din orașul Urlați ridică mari probleme...

Investiție de 136,9 milioane lei pentru apă și canalizare în Aluniș și Bertea

Observatorul Prahovean -
Miercuri, 20 august, în comuna Aluniș, a avut loc...
- Publicitate -

Posturile vacante vor fi blocate în primării

Roxana Tănase -
Posturile vacante nu vor mai putea fi scoase la...

Concurs pentru două posturi în cadrul Primăriei Ploiești

Marius Nica -
Administrația Serviciilor Sociale Comunitare (ASSC) din cadrul Primăriei Ploiești...

Primarii din Prahova cer să nu fie suspendată finanțarea PNRR

Roxana Tănase -
Măsura propusă de Guvernul Bolojan privind sistarea sau suspendarea...

Cât au costat evenimentele de la Republica de sub castani

Marius Nica -
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat astăzi cât au...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean