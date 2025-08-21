Câini, terenuri de sport distruse și pescari la Parcul Vest

Inaugurat în urmă cu nouă ani, Parcul Municipal Vest nu duce lipsă de probleme. Un cititor reclamă cum arată terenurile de tenis, dar și faptul că au apărut pescarii în zona lacului artificial. Câinii, cojile de semințe, statuile fără socluri și lipsa activităților comerciale sunt alte câteva aspecte semnalate de ploieșteni.

„Avem un parc decent în Ploiești, ca mărime și ca locație (chiar lângă oraș), un parc ce crește zi după zi și un parc unde se observă cât de cât o anumită implicare în a “crește” acest parc.

Sunt sute de ploieșteni care ajung zilnic în acest parc, fie să se plimbe, fie să facă sport. Este și un lac unde s-au adus ceva pești pentru a-l ține curat și a-l face atractiv. Totuși, ca acest parc să crească este nevoie și de a păstra ceea ce există acolo. Am fost în această seară să fac ceva pași și să joc puțin tenis.

Terenurile de tenis sunt niște invenții puerile. În loc să fie un hard cu beton eolienat și vopsit cu vopsea specială (care necesită întreținere minimă) s-a ales un puzzle de plastic pe care nu se poate juca mai deloc.

Ca urmare a practicării acestui sport fileurile sunt rupte și toate plasele care înconjoară terenul la fel (acele plase se rup la contactul cu o mingie de fotbal șutată)”, ne-a scris un ploieștean, care reclamă și faptul că la parcul de la vest, lacul artificial a fost luat cu asalt de pescari.

Lacul artificial de la parc, magnet pentru pescari

„Despre peștele din lac.. Au apărut pescarii care cred ca deja au ușurat lacul de cei câțiva crapi imenși care au fost aduși să populeze lacul.

Chiar și așa sunt pescuiți și cei rămași”, ne-a scris ploieșteanul, care ne-a trimis și câteva fotografii din zonă.

Decor cu semințe la parc

„Mizeria … este în multe locuri: chiștoace de țigări sunt aruncate peste tot. Chiar și în jurul coșurilor de gunoi sunt zeci de chiștoace. La fel sunt și coji de semințe”, a semnalat ploieșteanul.

Pe lista preoblemelor semnalate figurează și sistemul de irigații, dar și lipsa activităților comerciale.

„Peste toate în acest parc nu există nici un loc de unde să iei o sticlă cu apă, o înghețată, o gogoașă , iar de un restaurant nici vorbă. Apreciem eforturile dar deplângem nesimțirea cetățenilor… S-ar putea mai mult și mai bine”, ne-a scris ploieștenul

Un alt cetățean reclamă în schimb câinii de la Parcul Municipal Vest, care vin de o stână din zonă.

„Cam 6-7 maidanezi erau la parcul vest, veniți din zona fermei dinspre str. Mărășești. Mai există oare un hingher în Ploiesti. Sau domnul cu ferma a ales să le mai dea drumul seara la căței?”, ne-a scris ploieșteanul,.

Reacția conducerii Parcului Municipal Vest

Contactat telefonic, Silviu Stoica, șef Serviciu Administrația Parcului Municipal Vest, susține că soluția tehnică pentru suprafața de joc a terenurilor de tenis ține strict de proiectarea realizată în urmă cu 9 ani. Cât privește fileurile acestea vor fi înlocuite.

„Pe terenurile de tenis nu se joacă fotbal. Investițiile au fost făcute în urmă cu opt ani”, a precizat Silviu Stoica, șef Serviciu Administrația Parcului Municipal Vest, care a explicat ce s-a întâmplat și cu sistemul de irigare.

„Există un sistem de irigare, însă s-au făcut plantări și pământul a fost excavat, moment în care a fost afectat și sistemul de irigații. Au fost făcute gropi mecanizat, iar sistemul trebuie refăcut total, fapt care implică costuri mari. Au fost amplasate tuburi de picurare cu duze, însă duzele pot să sară din cauza presiunii. Cât are loc acest lucru, duzele sunt montate la loc”, a precizat Silviu Stoica.

Cât privește prezența pescarilor în zona lacului artificial, șeful Serviciului Administrația Parcului Municipal Vest susține că „pescuitul este interzis. La fel și scăldatul”. Singura problemă este că, momentan, nu există un cadru legal pentru acordarea de amenzi, pentru că nimeni nu-și închipuia, în urmă cu mulți ani, că se va ajunge să se pescuiască la Parcul Municipal Vest.

Cu privire la câinii care vin de la stâna din zonă, Stoica a precizat că „Administrația Parcului Municipal Vest a solicitat sprijin pentru capturarea câinilor care vin de la stâna din apropiere, însă câinii au fugit de fiecare dată în curtea omului”.

Cât privește activitățile comerciale, s-a lucrat intens la un regulament care va ajunge în Consiliul Local.

Statui fără socluri la Parcul Municipal Vest

Cu privire la statuile din parc, realizate de-a lungul timpului, în cadrul Taberei de sculptură, nici până la această dată nu au socluri.

Primele discuții privind realizarea de socluri pentru statui au avut loc în 2018, când au fost aprobați indicatorii tehnico-economici.