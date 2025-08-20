Strada Valea Crângului din Urlați, un real pericol

Strada Valea Crângului din orașul Urlați ridică mari probleme șoferilor care trec pe acolo. Locuitorii zonei susțin că s-a lucrat pe stradă în 2024, iar firma care a executat lucrările nu a reparat drumul. În aceste condiții, sectorul de drum, mai ales din cauza curbelor din anumite zone, este periculos pentru participanții la trafic.

„Bună dimineața! Pentru transportul sigur și eficient cu microbuzul electric e nevoie și de drum sigur și eficient, iar în Urlați, pe ruta pentru noul microbuz școlar achiziționat, pe care îl vor pune în practică anul acesta, chiar nu putem spune acest lucru. Nu se va desfășura circulația sigur, doar cu un eventual risc de accident.

Primăria spune că nu e competența sa, ci a firmei care a desfășurat lucrarea! Și nici nu se ia în calcul că circulația se desfășoară ilegal, pe contrasens, fără vizibilitate din cauza curbelor, iar dacă se circulă prin șanț autoturismele au de suferit! Aceste șanțuri au dimensiuni destul de mari, iar când plouă tot pietrișul pus de mântuială, după petițiile locuitorilor, reclamații, se duce la vale!

Când am spus că copiii mei, care sunt elevi, au fost loviți la cap în transportul școlar, din cauză că șoferul a fost nevoit să frâneze brusc să evite un accident, au dat vina pe șofer iar eu înjurături garantate! Șoferul nu e vinovat, drumul necesita atenție deosebită, nu are însoțitor, copiii sunt mici de la clasa 0 până la clasa a doua dimineața, iar dânsul are destule responsabilități”, ne-a scris o cititoare la redacție.

Reacția Primăriei Urlați: „Drumul este în lucru încă”

„Drumul este în lucru încă. Hidro Prahova execută lucrări de canalizare în oraș și, normal, trebuie să sape pentru a trage canalizarea. Sunt în lucru 30 de kilometri de rețea de canalizare în acest moment.

Urmează, după finalizarea lucrărilor, să repare tot drumul. Deja pe Jercălăi s-au făcut reparațiile, urmează în perioada următoare Orzoaia, Valea Crângului, Mărunțiș și unde s-a mai lucrat.

Lucrările au început cu câteva luni în urmă. Acum sunt în curs de recepție. Pe măsură ce se recepționează lucrările, se execută și reparațiile. Numai că lumea nu mai are răbdare”, a declarat, pentru Observatorul Prahovean, Marian Măchițescu, primarul orașului Urlați.

