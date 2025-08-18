Ce se întâmplă cu noul PUG al Ploieștiului. Anunțul Primăriei 

Primăria Ploiești a anunțat, luni, prelungirea termenului de consultare publică pentru noul Plan Urbanistic General. Cetățenii sunt invitați să completeze chestionarele structurate pe 16 tematici, care includ printre altele mobilitate, mediul, dezvoltarea economică și patrimoniul.

Planul Urbanistic General al Ploieștiului este extrem de important pentru că ar urma să traseze viziunea de dezvoltare a municipiului pentru următorii ani.

În luna iulie, Primăria Ploiești anunța demararea procesului de consultare publică în etapa de elaborare a studiilor. La acea dată, ploieștenii au fost invitați să își exprime direct opiniile, contribuind astfel la conturarea P.U.G.-ului.

Implementarea proiectului se realizează de VEGO Concept Engineering, care transpune în GIS documentația P.U.G. GIS, potrivit Primăriei Ploiești, va permite „o vizualizare clară și o analiză spațială a datelor, facilitând luarea deciziilor informate și optimizarea dezvoltării urbane”.

În ceea ce privește consultarea publică pe tema PUG, în luna iulie, Primăria Ploiești a anunțat că acest lucru se va realiza prin intermediul unui set de chestionare, structurate pe 16 tematici fundamentale, de la mobilitate și mediu, la dezvoltare economică și patrimoniu.

Termen prelungit pentru consultarea publică

Primăria Ploiești a anunțat, luni, prelungirea termenului de completare a chestionarului pentru noul Plan Urbanistic General.

„Primăria Municipiului Ploiești, în parteneriat cu echipa de proiectare VEGO CONCEPT ENGINEERING, derulează, în continuare, procesul de consultare publică pentru actualizarea Planului Urbanistic General (PUG), document strategic care va ghida dezvoltarea orașului nostru în următorii ani.

Cetățenii municipiului Ploiești, reprezentanții mediului de afaceri și profesioniștii din diverse domenii sunt invitați să participe activ la acest proces de consultare publică, completând chestionarele tematice special create pentru fiecare categorie.

Consultarea publică pentru noul Plan Urbanistic General se va realiza prin intermediul unui set de chestionare, structurate pe 16 tematici fundamentale, de la mobilitate și mediu, la dezvoltare economică și patrimoniu.

Chestionarele sunt disponibile online, încă din data de 21 iulie a.c., iar termenul de completare a acestora a fost prelungit până la data de 22 august 2025”, a anunțat Primăria Ploiești.

Toți cei interesați să-și exprime opiniile o pot face accesând următoarele linkuri:

cetățeni implicați – Link: https://forms.gle/nfrPb6BmnAshPBuS7

mediul de afaceri / investitori – Link: https://forms.gle/esfhP79wHqZioFVu5

ONG-uri locale – Link: https://forms.gle/bQRoKAxAQipEWzBi7

specialiști (urbanism, arhitectură, inginerie) – Link: https://forms.gle/D5bKrJZPyLBvBBai8

„Reamintim că Planul Urbanistic General (PUG) este un document strategic, ce trasează liniile directoare ale dezvoltării urbane pentru următorii 20 de ani, iar conturarea noului PUG al municipiului Ploiești implică o analiză complexă a realităților actuale și o proiecție riguroasă a nevoilor viitoare ale comunității noastre” a precizat Primăria Ploiești.