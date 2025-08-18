Spații noi de la Rompetrol pentru elevii de la Colegiul I.L Caragiale

Colegiul Național IL Caragiale din Ploiești nu va mai fi afectat de lipsa spațiului. Aleșii locali ploieșteni au aprobat, luni, încheierea unui contract de comodat între Rompetrol Rafinare SA și municipiul Ploiești. Obiectul contractului este transmiterea către municipalitate a dreptului de folosință asupra unei clădiri cu titlul gratuit.

Colegiul Național IL Caragiale din Ploiești s-a confruntat, la rândul său, cu o problemă legată de lipsa spațiului pentru numărul mare dce elevi.

Soluția a venit după ce Rompetrol Rafinare SA și-a exprimat intenția de a transmite dreptul de proprietate asupra imobilului din strada Romană nr. 98 având destinația de unitate de învățământ.

Spațiile de aici urmează să fie amenajate de către municipalitate pentru buna desfășurare a orelor de către elevi.

Durata contractului ar urma să fie de 5 ani, începând cu data semnării, termen în care municipalitatea se va asigura pentru buna întreținere a imobilului.