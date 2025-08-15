- Publicitate -

Cristian Ganea, mandat de 4 ani în funcția de director la Hale

Conducerea de la SC Hale și Piețe Ploiești nu mai este interimară. Cristian Ganea (PNL) și Răzvan Lungu au semnat contractele de mandat pentru următorii patru ani.

După o perioadă de interimat de aproximativ 3 luni, conducerea SC Hale și Piețe a semnat contractele de mandat pentru următorii patru ani. (Detalii AICI)

„Dorim să îmbunătățim activitatea societății SC Hale și Piețe printr-un grad mai mare de satisfacție atât al clienților, cât și al comercianților.

Vrem să oferim condiții mai bune de desfășurare a activității, prin gestionarea și administrarea eficientă a piețelor din municipiu.

Împreună cu Consiliul Local și primarul municipiului ne-am propus să modernizăm atât platoul pieței centrale, cât și clădirea monument Halele Centrale, o clădire simbol a Ploieștiului”, ne-a declarat Cristian Ganea, directorul general al SC Hale și Piețe.

