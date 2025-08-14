Lista locurilor de joacă din Ploiești unde intervin angajații SGU

Angajații SGU Ploiești vor interveni pentru toaletarea copacilor uscați din parcuri și locuri de joacă. Acțiunile vor avea loc până la finele lunii august, iar pe listă figurează trei parcuri și alte 26 de locuri de joacă.
SGU Ploiești a anunțat, joi, noul program de intervenție pentru tăierea și corecția arborilor uscați.
„Acțiunile sunt parte a efortului continuu de menținere a siguranței și aspectului estetic al spațiilor verzi din oraș, contribuind totodată la prevenirea eventualelor accidente provocate de crengile uscate sau instabile”, a precizat SGU Ploiești.
SGU Ploiești face apel la cetățeni să respecte semnalizările și să acorde atenție măsurilor de siguranță instituite pe durata lucrărilor!
Lista parcurilor unde au loc intervenții
- PARC Aurora Vest
- PARC Coca Cola 2 ( lânga hbiserica Eroilor)
- PARC Libertatii ( strada Libertății- Gara de Vest)
Lista locurilor de joacă unde vor avea loc intervenții
- Loc joacă str.Eroilor
- Loc joacă Parc Tineretului – Sala Sporturilor
- Loc joacă Parc Coca Cola II str.Cantacuzino – Bis.Eroilor
- Locuri joacă Modern
- Loc joacă Parc Aurora
- Loc joacă str.Perșani
- Loc joacă str.Tărgoviștei nr.12J
- Loc joacă Câineni 1+2 str.Iezerului bl.151
- Loc joacă str.Stănișoarei bloc 22
- Loc joacă str.Cașin-Făget 15 lânga bl.12
- Loc joacă rustic str.Mărășești -Ciucului
- Loc joacă 9Mai
- Loc joacă Mărășești -vis a vis Profi bl.26B
- Loc joacă Tudor Vadimirescu
- Loc joacă Biruinței(bl 232-Anl)
- Loc joacă Rompetrol Făcliei – Zimbrului
- Loc joacă Coca Cola I (Spătar Milescu)
- Loc joacă Biserica de Lemn – Al.Școlii
- Loc joacă Ofelia – str.Branciog
- Loc joacă Cirezarilor
- Loc joacă Carol Davilla
- Loc joacă Parc Libertatii -str.Libertati – Gara Vest
- Loc joacă Mitică Apostol
- Loc joacă Biruintei bl.135F
- Loc joacă Zarandului nr.8P
- Loc joacă Someș