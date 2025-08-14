Lista locurilor de joacă din Ploiești unde intervin angajații SGU

Angajații SGU Ploiești vor interveni pentru toaletarea copacilor uscați din parcuri și locuri de joacă. Acțiunile vor avea loc până la finele lunii august, iar pe listă figurează trei parcuri și alte 26 de locuri de joacă.

SGU Ploiești a anunțat, joi, noul program de intervenție pentru tăierea și corecția arborilor uscați.

„Acțiunile sunt parte a efortului continuu de menținere a siguranței și aspectului estetic al spațiilor verzi din oraș, contribuind totodată la prevenirea eventualelor accidente provocate de crengile uscate sau instabile”, a precizat SGU Ploiești.

SGU Ploiești face apel la cetățeni să respecte semnalizările și să acorde atenție măsurilor de siguranță instituite pe durata lucrărilor!

Lista parcurilor unde au loc intervenții

PARC Aurora Vest

PARC Coca Cola 2 ( lânga hbiserica Eroilor)

PARC Libertatii ( strada Libertății- Gara de Vest)

Lista locurilor de joacă unde vor avea loc intervenții