- Publicitate -
Foto sursă: Primăria Ploiești

Republica Tinerilor, în weekend, la Ploiești. Programul evenimentelor

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Seria evenimentelor derulate pe Bulevardul Castanilor va continua, în weekend, la Ploiești. Timp de două zile, la Ploiești vor avea loc workshopuri tematice, demonstrații de graffiti live painting, dar și spectacole și concerte.

- Publicitate -

Din articol

Primăria Ploiești a anunțat seria evenimentelor care vor avea loc, în weekend, pe Bulevardul Castanilor.

„În zilele de 16 și 17 august 2025, Ploieștiul devine locul unde creativitatea, distracția și spiritul civic se întâlnesc și creează conexiuni în comunitate.

Republica Tinerilor transformă Bulevardul Castanilor într-un spațiu deschis pentru artă urbană, muzică, sport și ateliere interactive, dedicate atât tinerilor, cât și publicului de toate vârstele.

Eveniment

Gratuitate pentru olimpici la Republik Fest 2025

O nouă ediție a festivalului Republik Fest va avea loc, în perioada 5 -7 septembrie, la Parcul  „Constantin Stere” din Bucov. Organizatorii au o...
- Publicitate -

Evenimentul din acest weekend este despre comunitate, despre vocea și energia unei generații care își dorește să construiască un viitor mai bun, în care implicarea, solidaritatea și inovația merg mână în mână”, a precizat Primăria Ploiești.

Nu vor lipsi demonstrațiile de graffiti live painting, atelierele creative de personalizare a tricourilor sau realizarea de insigne sau origami

Programul evenimentului Republica Tinerilor

Sâmbătă, 16 august

- Publicitate -
  • 16:00-21:00 Graffiti Live Painting în cadrul Urban Street Art Festival (Asociația Eurospirit)
  • 16:00-18:00 Concurs de avioane de hârtie (Casa de Cultură I. L. Caragiale a Municipiului Ploiești)
  • 16:30-20:30 activități sportive interactive (CȘE CNMV)
  • 17:00-19:00 Treasure Hunt & Expoziție fotografică – Obiective Culturale din Prahova și România – Foișorul de pe Bulevard (Asociația Tinerii Voluntari Valea Călugărească)
  • 17:00-19:00 Jocuri de educație non-formală și training despre ERASMUS+ (Asociația Masterpeace România)
  • 17:00-19:00 Hai să ne cunoaștem drepturile! (Asociația Viitorul Tinerilor)
  • 17:30-19:30 Anima Artis – Atelier Artă (CȘE CNNS)
  • 18:00-19:00 Atelier reprezentarea elevilor (CJE PH)
  • 18:30-19:30 Atelier educație financiară (Asociația Eurospirit – Zbor Hub Ploiești)
  • 18:00-19:00 Atelier de serigrafie – Personalizare tricouri (Fundația Județeană pentru Tineret Prahova)
  • 19:00-20:00 Atelier realizare insigne (Fundația Județeană pentru Tineret Prahova)
  • 19:00-21:00 Demonstrații sportive – jocuri recreative (Asociația iSports și Clubul Sportiv Județean Prahova)

Programul evenimentelor de duminică 17 august

  • 16:00-21:00 Graffiti live painting în cadrul Urban Street Art Festival (Asociația Eurospirit)
  • 17:00-19:00 Atelier al echipei EUROPULS (Consiliul Județean al Elevilor Prahova)
  • 17:00-18:00 Atelier prim-ajutor (Consiliul Județean al Elevilor Prahova)
  • 17:30-19:30 Atelier de artă (CȘE CACS)
  • 18:00-19:00 Atelier de origami (CȘE CACS)
  • 18:00-19:00 Demonstrații ale echipelor de robotică din Prahova (Consiliul Județean al Elevilor Prahova)
  • 19:00-20:00 Jocuri non-formale (Asociația Masterpeace România)
  • 18:00-20:00 Demonstrații sportive (Asociația iSports)
  • 18:00-19:00 Workshop – Ne place arta modernă?  (Asociația Eurospirit – Zbor Hub Ploiești)
  • 19:00-21:00 Demonstrații/Jocuri Sportive (Asociația iSports și Clubul Sportiv Județean Prahova)

Spectacole și concerte

Sâmbătă, 16 august

  • 16:30-16:40 Interpretare muzicală – ,,Avioane de Hârtie” (Casa de Cultură I. L. Caragiale a Municipiului Ploiești)
  • 16:40-20:30 Concert al corurilor liceelor  + Tinere talente (Consiliul Județean al Elevilor Prahova)
  • 16:50-17:00 Paula Both
  • 17:00-17:10 Luca Guțu
  • 17:10-17:40 Mândrele de la Ploiești
  • 17:40-18:10 Grupul vocal-instrumental ,,Regina Maria”  al Colegiului Național Pedagogic Ploiești
  • 18:10-18:40 Almost, Maine – Trupa Psyche
  • 18:45-19:00 Jurnalul Nescris – Ciobanu Andrei
  • 19:00-19:45 Ștefan P3 și Mara Cojocaru
  • 19:45-20:10 Larisa Petre
  • 20:30-21:30 Concert ADI ISTRATE
  • 21:40-22:30 DJ Rareș Țone – VAREER (Asociația Eurospirit)

Duminică 17 august

  • 17:00-18:00 Teatru de improvizație – IMPROTECA (Casa de Cultură I. L. Caragiale a Municipiului Ploiești)
  • 18:00-18:30 Concert ,,Chitara Prahovei” și Marius Glonț (Casa de Cultură I. L. Caragiale a Municipiului Ploiești)
  • 18:30-20:10 Concert tinere talente (Casa de Cultură I. L. Caragiale a Municipiului Ploiești)
  • 18:35-18:50 Anisia Ionescu
  • 18:50-19:05 Daria Ioana Boboc
  • 19:05-19:25 Maya Elena Burloiu
  • 19:25-19:30 Antonia Visarion Barac
  • 19:30-19:50 Daria Maria Cucu
  • 19:50-20:10 Alexandru Cucu
  • 20:30-21:30 Concert FLORIAN RUS
  • 21:30-22:30 DJ DUPIRU (Asociația Masterpeace România)

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

1 COMENTARIU

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Motivul evadării deținutului din penitenciarul Mărgineni

0
Ion Miloșiu, prahoveanul în vârstă de 32 de ani...
Exclusiv

Accidentul de pe Cameliei, din Ploiești, provocat de un polițist

1
Un accident rutier s-a produs, marți seara, pe strada...
Exclusiv

Răni vii și colonie de bacterii. Cum a murit o pacientă de la Floreasca

0
Escară de gradul trei infectată cu patru bacterii diferite...
Exclusiv

Deportat, umilit de lege. A pierdut 10% din toată pensia pentru CASS

2
Un pensionar din Prahova a trăit un adevărat șoc...
Exclusiv

Stația de epurarea a Ploieștiului împute două comune din aval

4
Observatorul Prahovean revine cu un nou episod din seria...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

Motivul evadării deținutului din penitenciarul Mărgineni

0
Ion Miloșiu, prahoveanul în vârstă de 32 de ani...
Economic

Noi taxe pentru români. Cât va costa un colet din China

0
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare (PNL), a anunțat într-o conferință...
Eveniment

Autobuz electric nou, tractat în Ploiești. Explicația TCE

0
Proaspăt intrat în circulație în Ploiești, unul dintre autobuzele...
Eveniment

Deținutul evadat a fost prins în Prahova

0
Polițiștii au reușit să-l prindă pe deținutul în vârstă...
Administrație

Lista traseelor TCE care vor fi eliminate la Ploiești – PROIECT

0
Reducerea cheltuielilor la SC Transport Călători Express, societatea de...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

28
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

5
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
Opinii Voxpublica

Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor?

45
În această vară, Primăria Ploiești organizează tot felul de...
Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

11
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Lista traseelor TCE care vor fi eliminate la Ploiești – PROIECT

Roxana Tănase -
Reducerea cheltuielilor la SC Transport Călători Express, societatea de...

Cum va arăta zona de sud a Ploieștiului după amenajarea lizierei

Roxana Tănase -
Primăria Ploiești intenționează amenajarea lizierei din zona de sud...

În Bariera București, poarta de intrare în Ploiești, pute

Corina Matei -
În Bariera București, una din porțile de intrare în...

Vă plac evenimentele organizate pe Bulevardul Castanilor? Sondaj

Marius Nica -
Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie...
- Publicitate -

Lucrările pentru racordarea Văii Slănicului la gaze avansează

Observatorul Prahovean -
Sunt progrese semnificative în implementarea proiectului de extindere a...

Cât te costă dacă ocupi locuri speciale din parcările cu plată

Corina Matei -
Chiar dacă o parcare este cu plată, asta nu...

Ședință fără cvorum la Consiliul Local Ploiești

Roxana Tănase -
Programată luni, la ora 13.00, ședința Consiliului Local Ploiești...

Noua modă la Ploiești: Gunoi la colț de stradă

Corina Matei -
De mai bine de jumătate de an, la Ploiești...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean