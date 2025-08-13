Republica Tinerilor, în weekend, la Ploiești. Programul evenimentelor

Seria evenimentelor derulate pe Bulevardul Castanilor va continua, în weekend, la Ploiești. Timp de două zile, la Ploiești vor avea loc workshopuri tematice, demonstrații de graffiti live painting, dar și spectacole și concerte.

Primăria Ploiești a anunțat seria evenimentelor care vor avea loc, în weekend, pe Bulevardul Castanilor.

„În zilele de 16 și 17 august 2025, Ploieștiul devine locul unde creativitatea, distracția și spiritul civic se întâlnesc și creează conexiuni în comunitate.

Republica Tinerilor transformă Bulevardul Castanilor într-un spațiu deschis pentru artă urbană, muzică, sport și ateliere interactive, dedicate atât tinerilor, cât și publicului de toate vârstele.

Evenimentul din acest weekend este despre comunitate, despre vocea și energia unei generații care își dorește să construiască un viitor mai bun, în care implicarea, solidaritatea și inovația merg mână în mână”, a precizat Primăria Ploiești.

Nu vor lipsi demonstrațiile de graffiti live painting, atelierele creative de personalizare a tricourilor sau realizarea de insigne sau origami

Programul evenimentului Republica Tinerilor

Sâmbătă, 16 august

16:00-21:00 Graffiti Live Painting în cadrul Urban Street Art Festival (Asociația Eurospirit)

16:00-18:00 Concurs de avioane de hârtie (Casa de Cultură I. L. Caragiale a Municipiului Ploiești)

16:30-20:30 activități sportive interactive (CȘE CNMV)

17:00-19:00 Treasure Hunt & Expoziție fotografică – Obiective Culturale din Prahova și România – Foișorul de pe Bulevard (Asociația Tinerii Voluntari Valea Călugărească)

17:00-19:00 Jocuri de educație non-formală și training despre ERASMUS+ (Asociația Masterpeace România)

17:00-19:00 Hai să ne cunoaștem drepturile! (Asociația Viitorul Tinerilor)

17:30-19:30 Anima Artis – Atelier Artă (CȘE CNNS)

18:00-19:00 Atelier reprezentarea elevilor (CJE PH)

18:30-19:30 Atelier educație financiară (Asociația Eurospirit – Zbor Hub Ploiești)

18:00-19:00 Atelier de serigrafie – Personalizare tricouri (Fundația Județeană pentru Tineret Prahova)

19:00-20:00 Atelier realizare insigne (Fundația Județeană pentru Tineret Prahova)

19:00-21:00 Demonstrații sportive – jocuri recreative (Asociația iSports și Clubul Sportiv Județean Prahova)

Programul evenimentelor de duminică 17 august

16:00-21:00 Graffiti live painting în cadrul Urban Street Art Festival (Asociația Eurospirit)

17:00-19:00 Atelier al echipei EUROPULS (Consiliul Județean al Elevilor Prahova)

17:00-18:00 Atelier prim-ajutor (Consiliul Județean al Elevilor Prahova)

17:30-19:30 Atelier de artă (CȘE CACS)

18:00-19:00 Atelier de origami (CȘE CACS)

18:00-19:00 Demonstrații ale echipelor de robotică din Prahova (Consiliul Județean al Elevilor Prahova)

19:00-20:00 Jocuri non-formale (Asociația Masterpeace România)

18:00-20:00 Demonstrații sportive (Asociația iSports)

18:00-19:00 Workshop – Ne place arta modernă? (Asociația Eurospirit – Zbor Hub Ploiești)

19:00-21:00 Demonstrații/Jocuri Sportive (Asociația iSports și Clubul Sportiv Județean Prahova)

Spectacole și concerte

Sâmbătă, 16 august

16:30-16:40 Interpretare muzicală – ,,Avioane de Hârtie” (Casa de Cultură I. L. Caragiale a Municipiului Ploiești)

16:40-20:30 Concert al corurilor liceelor + Tinere talente (Consiliul Județean al Elevilor Prahova)

16:50-17:00 Paula Both

17:00-17:10 Luca Guțu

17:10-17:40 Mândrele de la Ploiești

17:40-18:10 Grupul vocal-instrumental ,,Regina Maria” al Colegiului Național Pedagogic Ploiești

18:10-18:40 Almost, Maine – Trupa Psyche

18:45-19:00 Jurnalul Nescris – Ciobanu Andrei

19:00-19:45 Ștefan P3 și Mara Cojocaru

19:45-20:10 Larisa Petre

20:30-21:30 Concert ADI ISTRATE

21:40-22:30 DJ Rareș Țone – VAREER (Asociația Eurospirit)

Duminică 17 august