Ce se va întâmpla cu Poliția Locală Ploiești. Ce spune primarul

Pachetul de măsuri fiscale propuse de Guvernul Bolojan include și reducerea numărului de polițiști locali la nivel național. Dacă variantele propuse se vor menține la nivel național inclusiv Poliția Locală Ploiești va fi vizată de o serie de disponibilizări.

Reforma din administrație, propusă de Guvernul Bolojan, nu va avea influențe cu privire la schema de personal din Primăria Ploiești.

Cel puțin așa susține primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) care a precizat că o serie de măsuri cu privire la reducerea cheltuielilor au fost luate la nivelul municipalității.

Angajații din Primăria Ploiești scapă de restructurări

„Raportat la prevederile actuale, Primăria Ploiești nu va fi foarte afectată. În primul rând noi am luat măsurile de reducerea a sporului de condiții vătămătoare încă de la începutul anului.

Deci am făcut, cu mult înainte, ceea ce dorește să facă Guvernul pentru că am fost responsabili și am fost conștienți că cheltuim mult prea mult față de ce încasăm și că era o necesitate obiectivă, dacă vrem să vorbim de bună guvernare”, a precizat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Potrivit edilului Ploieștiului, în ceea ce privește reducerea personalului, Primăria Ploiești pare că scapă de o posibilă restructurare.

„În ceea ce privește numeric, ne-am uitat la numărul maximum de angajați pe care o primărie reședință de județ poate să-l aibă și suntem acolo. Nu trebuie să dăm oamenii afară. Cu o singură excepție”, a susținut Mihai Polițeanu. Este cazul, potrivit edilului, a Poliției Locale.

Restructurări, în grafic, Poliția Locală Ploiești

Propunerea în pachetul de măsuri fiscale avansat de Guvern vizează o reducere a numărului de polițiști locali. Dacă propunerile avansate de premierul Ilie Bolojan se vor menține, Poliția Locală Ploiești nu va fi scutită de disponibilizări.

Asta în cazul în care propunerea de reducere a numărului de polițiști se va menține, iar norma va fi de un polițist la 1500 de locuitori, nu cum este în prezent un polițist la 1000 de locuitori.

„Asta înseamnă că ajungem de la 200 și ceva angajați ai Poliției Locale la circa 142 – 143 de persoane”, a precizat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Guvernul Bolojan, plan de măsuri fiscale

Reamintim faptul că premierul Ilie Bolojan a anunțat, recent propunerea cu privire la reducerea personalului la polițiile locale la nivel național. Măsura face parte dintr-un lung șir de măsuri fiscale care au drept scop reducerea cheltuielilor.

„Norma care este astăzi stabilită de un polițist local la o mie de locuitori să fie micșorată. Cât? Va rămâne să stabilim după dialogul cu primăriile.

Nu mai ai cinci polițiști naționali într-un dispecerat și încă cinci polițiști locali în alt dispecerat.

Nu s-a constatat infracționalitate mai mare sau probleme de curățenie scăpate de sub control sau în orașe cu personal supradimensionat lucrurile să fie total diferite”, a declarat Ilie Bolojan, premierul României.