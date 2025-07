Polițeanu, acuzații împotriva unui complex sportiv din Ploiești. Reacția conducerii

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a lansat ieri acuzații grave la adresa conducerii complexul sportiv City din Ploiești.

- Publicitate -

Acuzații grave

Polițeanu susține că centrul cu bazin de înot și alte terenuri sportive nu are autorizații emise de Direcția de Sănătate Publică (DSP), Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU), Agenția pentru Protecția Mediului (APM) și nici acord de funcționare.

”Am ajuns să scriu acest avertisment public din următoarele considerente: Poliția locală Ploiești și Direcția Urbanism au descoperit problemele amintite.

Ca urmare, în urmă cu aproape două săptămâni, Poliția a suspendat activitatea bazinului de înot până la o posibilă intrare în legalitate (dacă mai este posibilă). La câteva zile, descoperind problemele privind tot complexul, Poliția a suspendat întreaga lui activitate.

Eveniment Miros insuportabil de gaze în Ploiești. Garda de Mediu doarme Dimineața de miercuri a debutat la Ploiești, în special în zona Mihai Bravu și în zona de sud cu un miros insuportabil de gaze...

- Publicitate -

Ca răspuns, în loc să suspende activitatea și să facă cu bună credință demersurile legale și instituționale pentru o posibilă intrare în legalitate, patronii complexului au continuat activitatea și, de netolerat, au ales un rîzboi cu legea șși au anunțat public că permit accesul gratuit copiilor cu autism, punându-i grav în pericol” acuză Polițeanu.

Edilul precizează că deși au fost sesizate instituții de control precum DSP, APM și Protecția Consumatorilor, nu a existat vreo reacție.

Reacția administratorului complexului

Contactat de Observatorul Prahovean, Ovidiu Paul, administratorul complexului sportiv City, a respins acuzațiile publice ale primarului.

- Publicitate -

”După primul control al Poliției Locale, care a încheiat un proces verbal ce nu are valabilitate juridică, din punctul meu de vedere, am fost personal la instituțiile menționate pentru avize. La DSP Prahova mi s-a spus că nu am nevoie de autorizație de funcționare și că nu îmi pot da negație. Același răspuns l-am primit și de la Agenția pentru Protecția Mediului Prahova. Am fost și la Primărie unde am depus dosarul pentru orarul de funcționare, de care vă mărturisesc sincer că nu știam că e nevoie, am plătit taxe, etc. În ceea ce privește celelalte autorizații, precum cea de la ISU, o voi obține după ce voi avea procesul verbal de recepție” a declarat Ovidiu Paul.

În plus, apa din bazinul de înot este verificată permanent atât de angajații proprii, cât și de un laborator independent, periodic, dovadă fiind buletine de analize a calității apei verificate de DSP.

Referitor la pericolul invocat de primarul Polițeanu pentru copiii cu dizabilități, administratorul complexului City Ploiești a explicat că a luat decizia de a oferi acces gratuit copiilor cu autism în urma unei discuții cu un instructor de înot.

Administrație Hotărârea din criza gunoiului de la Ploiești, suspendată Consilierul Mihai Neagu, de la partidul Mișcarea Noi, Ploieștenii, a obținut în instanță suspendarea unei hotărâri a Consiliului Local Ploiești emisă în plină criză...

- Publicitate -

”Eu am vrut să fac o faptă bună, dovadă fiind reacțiile pozitive la informația postată pe Facebook” a precizat Ovidiu Paul.

Notă: Observatorul Prahovean a publicat astăzi acest articol pentru a avea și punctul de vedere al părții acuzate.