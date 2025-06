Ce evenimente au loc duminică pe Bulevardul Castanilor

Primăria Ploiești organizează duminică, 15 iunie, o serie de evenimente sub egida Republica de sub castani. Acestea se desfășoară în cadrul Festivalului „Noi Împreună”, ajuns la ediția a treia, care aduce în prim-plan frumusețea diferențelor și forța comunității.

- Publicitate -

Festivalul „Noi Împreună” este un eveniment anual dedicat tuturor categoriilor de persoane cu dizabilități, care își propune să promoveze incluziunea socială, conștientizarea și vizibilitatea acestora în comunitate.

Lista evenimentelor din 15 iunie de pe Bulevardul Castanilor:

Activități educaționale și sportive

• 10.00 – 14.00 Ateliere creative și activități sportive;

• 10.00 – Stelu Felix Kombat (kick boxing-autoaparare);

• 10.30 – Ambiția MMA Mădălin (oină, kempo);

• 10.30 – Stare de bine cu Nico Fitness

• 11.00 – 11.30- ACS Prahova Ploiesti (fotbal) . În zona de sport.

Program artistic

Exclusiv Stradivarius în România. Simfonia realității Într-o lume grăbită, în care notele false se aud tot mai des în simfonia cotidianului, violonistul Alexandru Tomescu pășește cu demnitate, ca un cavaler...

- Publicitate -

• 16.00 – 16.15 Prezentarea Organizatorilor și a Asociațiilor Partenere – “Împreună pentru o Cauză Comună”;

• 16.15 – 16.30 Speech și recital la nai – Costel Părnău, membru al Asociației „Ridică-te și umblă”;

• 16.30 – 17.30 Program artistic Asociația Down Plus București, Asociația Down Prahova și Asociația Down Brăila;

• 17.30 – 18.00 Recital de excepție cu Lorelay Moșneguțu, tânără și talentată cântăreață și pianistă, câștigătoarea Concursului „Românii au talent” 2017;

• 18.00 – 18.10 Momente de muzică populară și instrumentală (acordeon și orgă) – surorile Ioana și Maria Bucur;

• 18.10 – 18.25 „Recital de muzică populară – Necula Valentin, membru ASCHF–R Filiala Prahova”;

• 18.25 – 18.35 „Recital muzică populară – Preduna Iulian (Asociația Nevăzătorilor Prahova)”;

• 18.35 – 19.00 Ansamblul folcloric “Prahova” al Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești;

• 19.00 – 19.30 spectacol plin de energie și culoare, prezentat de trupa de dans DyaFun;

• 19.35 – 19.45 Recital muzical Roberta Popescu;

• 19.35 – 19.45 Recital muzical Agatha Toma;

• 19.45 – 19.55 Recital muzical Vlad Petre;

• 20.00 – 20.15 Recital muzică folk Oliver;

• 20.15 – 20.45 Spectacol Familia muzicală “Fabis Art School”;

• 20.45 – 21.00 recital musical Stefan P3.