Cu cât ar putea să se scumpească biletul TCE la Ploiești

Biletul de călătorie pe mijloacele de transport public în comun s-ar putea scumpi la Ploiești de la 2,5 lei la 3,5 lei. Propunerea TCE Ploiești a fost înaintată către Consiliul Local pentru a fi lansată în dezbatere publică.

Prețul biletelor de călătorie de la TCE Ploiești ar putea fi majorat. Propunerea vizează scumpirea biletelor de la 2,5 lei la 3,5 lei, iar prețul abonamentelor ar urma să fie actualizat cu rata inflației.

Scumpirea biletelor avizată de CA-ul de la TCE

Propunerea de tarif de la TCE Ploiești a fost avizată de Consiliul de Administrație (CA) încă din luna aprilie, iar la începutul lunii mai Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a luat act de noua variantă propusă.

Bilet călătorie – creștere de la 2,5 lei la 3,5 lei

Legitimație de o zi – creștere de la 6 lei la 10 lei

Bilet de suprataxă – creștere de la 25 lei la 40 lei

Tarife propuse pentru abonamente

Abonament lunar pentru o linie – 90 lei față de 85 lei

Abonament lunar două trasee – 116 lei față de 110 lei

Abonament lunar toate liniile – 129 lei față de 122 lei

Pentru prima dată, propunerea vizează inclusiv posibilitatea achiziționării a unui abonament per trei luni, șase luni sau un an. Acestea ar putea costa 300 de lei (pentru trei luni), 550 lei/6 luni și 900 de lei/un an.

Nota de fundamentare privind modificarea tarifelor la transportul local de persoane efectuat in municipiul Ploiesti de SC Transport Calatori Express SA a fost transmisă la Consiliul Local Ploiești. Propunerea ar urma să fie supusă dezbaterii publice.

Reamintim faptul că nu este pentru prima dată când se propune o majorare a tarifelor pentru transportul public de călători. În prima variantă, cea care se dorește a fi menținută la Ploiești, se propunea o scădere a tarifelor la abonamente în ideea de a încuraja transportul cu mijloacele TCE.