Care sunt noile tarife la gunoi în zona 2-6 din Prahova

Operatorul de salubritate Bin Go Solutions a încheiat un nou contract de salubritate pentru zona 2 – 6 Boldești Scăeni – Valea Doftanei, din care fac parte zeci de localități, inclusiv Ploieștiul. De la 1 mai se aplică noi tarife pentru colectarea gunoiului.

Contractul nou, potrivit unor surse din administrația locală, a intrat în vigoare la 1 mai. Acesta are o valabilitate de un an cu posibilitatea de prelungire pe durata a încă un an sau până la desemnarea unui nou operator în baza unei viitoare licitații.

Noi tarife pentru zona urbană și rurală

Noile tarife pentru clienții casnici (populație) sunt de 21 de lei/persoană fizică + TVA 19 %/lună în mediul urban (Ploiești), iar pentru populația din mediul rural tariful este de 9 lei/persoană, plus TVA/lună.

Tarifele se aplică de la 1 mai și se vor reflecta în facturile emise în luna iunie 2025.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Managementul Deșeurilor Prahova nu a transmis până la această dată niciun comunicat cu privire la semnarea noului contract.