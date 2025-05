Când vor demara lucrările de apă și canalizare în Mitică Apostol

Cartierul Mitică Apostol din Ploiești nu este racordat la sistemul de canalizare, în ciuda faptului că, în trecut, investițiile s-au cifrat la 10 milioane de lei. Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat că lucrările de apă și canalizare, care vor include și realizarea unei micro stații de epurare, vor demara în luna iulie 2025.

- Publicitate -

Locuitorii din Cartierul Mitică Apostol, chiar dacă sunt plătitori de taxe și impozite, nu au beneficiat până acum nici de rețele de apă, nici de canalizare, iar multe dintre străzi cu greu ar putea avea statut de uliță. Lucrurile ar putea să se schimbe.

Întrebat de situația din Mitică Apostol, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a anunțat că lucrările de apă și canalizare vor începe în luna iulie 2025.

„Apă, canalizare Mitică Apostol, plus stație de epurare: încep lucrările în iulie anul acesta. În două luni de zile. Poate mai devreme, dar în două luni de zile încep lucrările.

Național Depozitul Antrefirg din sectorul 2 controlat de ANPC Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au efectuat vineri un control operativ la depozitele Antrefrig din sectorul 2 și au aplicat, în urma deficiențelor...

- Publicitate -

Licitația este făcută, proiectul tehnic este făcut. Încep lucrările în două luni de zile în Mitică Apostol, care vor dura, dacă nu mă înșel, un an – un an și ceva. Gazele, nu am situația de acolo, nu țin de Primăria Ploiești”, a anunțat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Ce se întâmplă cu asfaltarea străzilor în Mitică Apostol

Legat de asfaltarea străzilor în Mitică Apostol, primarul Ploieștiului a menționat că „acolo este necesară o întreagă investiție. Sunt conștient de necesitate”.

„Undeva în a doua parte a anului o să scoatem la licitație SF-ul și apoi proiectul tehnic și execuție.

- Publicitate -

Nu avem cum să facem asfaltare acolo câtă vrem nu avem proiectul de apă și canalizare și micro stație de epurare făcute. O să fie de lungă durată și intuiția mea este că va fi o investiție foarte mare”, a precizat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.