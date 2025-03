Revine criza gunoiului în Ploiești? Operatorul acuză sabotajul primăriei

Criza gunoiului ar putea reizbucni la Ploiești. Operatorul de salubritate Bin Go solutions SRL a transmis un comunicat de presă prin care acuză conducerea Primăriei Ploiești că obstrucționează activitatea de ridicare a deșeurilor de la populație. Reprezentanții firmei susțin că începând de astăzi Poliția Locală Ploiești a reluat activitățile de sancționare a șoferilor autospecialelor de salubritate. Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere primarului Polițeanu pe care îl va public imediat ce ni-l va transmite.

Comunicatul Bingo Solutions SRL

”Primarul Polițeanu declanșează o nouă criză a gunoiului în Ploiești

Societatea Bingo Solutions SRL trage un semnal de alarmă cu privire la declanșarea unei noi crize a gunoiului în Ploiești.

În această dimineață, Poliția Locală Ploiești, prin dispoziția primarului Mihai Polițeanu, a început să amendeze, din nou, șoferii autospecialelor cu care se ridică deșeurile menajere de la populație.

Prin această acțiune ilegală, autoritățile locale nu sabotează doar activitatea companiei noastre, ci crește riscul reapariției focarelor de infecție în Ploiești.

Din cauza amenzilor aplicate abuziv, Bingo Solutions SRL nu va mai putea să ridice deșeurile menajere de la populație conform graficului zilnic!

Solicităm pe această cale conducerii Primăriei Ploiești să înceteze de urgență hărțuirea angajaților noștri și să dea curs reautorizarea accesului în oraș a autospecialelor noastre, conform obligațiilor contractuale.

Populația nu trebuie să sufere din cauza ”războiului” pe care autoritățile locale l-au declanșat cu societatea noastră și ADI Deșeuri Prahova.

BIN GO SOLUTIONS S.R.L.”

Comunicatul inițial al Bingo Solutions SRL

Avand in vedere calitatea societatii noastre de unic operator de salubritate abilitat de lege sa presteze serviciul public de Salubrizare pe raza Mun. Ploiesti, aducem la cunostinta opiniei publice ca astazi, 12.03.2025, in mod abuziv si fara vreun temei legal am fost obstructionati in desfasurarea activitatii de salubritate de catre Primaria Mun. Ploiesti, care a actionat in contra intereselor ploiestenilor, impiedicand ridicarea deseurilor municipale prin actiuni abuzive ale Politiei Locale care, fara temei legal si fara respectarea legii a sustras licentele de transport ale autospecialelor de salubrizare.

Aratam ca acest fapt pune in pericol sanatatea publica, creand o noua “criza” a deseurilor in Mun. Ploiesti. Aceste fapte vin in contextul in care pana in prezent operatorul “uzurpator”, Brantner Servicii Ecologice, nu detine autorizatie valabila de mediu, licenta de lucru, contracte pentru eliminarea, tratarea si sortarea deseurilor si deci nu poate presta in mod legal serviciul de salubritate.

Ne aratam consternati si stupefiati de acest atac continuu al Primariei Ploiesti la Sistemul de Management al Deseurilor din jud. Prahova la care este parte, atac ce provoaca daune iremediabile societatii noastre si ploiestenilor.

In final asiguram ploiestenii de faptul ca societatea noastra nu va cadea prada santajului si amenintarilor, urmand sa incerce ridicarea deseurilor municipale in continuare, tinand seama de dispozitiile contractuale aflate in vigoare, in speta cele cuprinse in cadrul contractului nr. 1792/13.09.2016, a carui valabilitate expira in data de 15.04.2025.

Totodata, aducem la cunostinta opiniei publice ca am formulat plangere penala pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu contra interselor persoanei fata de reprezentantii Primariei Ploiesti si ai Politiei Locale Ploiesti, care au sanctionat contraventional societatea noastra in mod nelegal.