Reacția ADI Deșeuri cu privire la criza gunoiului

„Operatorul prestează activitatea de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în baza art. 50 din contract, pentru o perioadă de 90 de zile, perioadă stabilită contractual", susține Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor" Prahova.

Comunicatul ADI „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor

Ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public prin diverse mijloace (conferinte de presa, comunicate etc.), Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”, doreste să clarifice aspectele cu privire la acuzele ce i-au fost adresate .

Asociatia a intreprins toate demersurile necesare demararii procedurii de licitatie pentru Serviciul de Delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in Zonele 2 – Boldesti Scaeni si 6 – Valea Doftanei, fiind știut că pentru aceste zone încetează la data de 15 aprilie 2025 efectele contractului de delegare încheiat cu operatorul actual.

Doar pentru a exemplifica preocuparea în acest sens, arătam faptul că acțiunea de pregătire a procedurii a început la data de 29.03.2024, când a fost încheiat, în acest sens, contractul de consultanță cu Stratos Management S.R.L .

Din păcate, putem afirma că lipsa de preocupare a unor UAT-uri din aceste două zone a dus la o prelungire constanta a tuturor termenelor de realizare a pașilor necesari desfasurarii mai rapide a acestei proceduri.

Astfel, la data de 14.05.2024, Asociatia a solicitat U.A.T.-urilor implicate informatii pentru intocmirea documentatiei de atribuire, acordand un termen de 10 zile pentru transmiterea acestora.

Către U.A.T. Ploiesti, Asociatia a transmis 4 ( patru ) solicitări prin care solicitam furnizarea informațiilor mai sus mentionate.

Fața de “tacerea” acestora, la data de 14.06.2024, A.D.I. a revenit cu solicitarea de informatii catre UAT-urile care nu au transmis informatiile solicitate, inclusiv catre U.A.T. Ploiești.

Abia la data de 17.09.2024, deci la mai bine de 4 luni de la lansarea solicitarii de informatii, Asociatia a primit un ultim răspuns referitor la informatiile necesare întocmirii documentației de atribuire.

Dupa numai două saptamani de la primirea tuturor datelor, respectiv la data de 01.10.2024, A.D.I pune in transparenta decizionala documentatia de atribuire pentru 30 de zile lucratoare (45 zile calendaristice), perioada in care au fost primite sugestii si opinii din partea celor interesati (U.A.T.-uri, operatori), iar la data de 22.10.2024, documentatia a fost transmisa catre U.A.T.-uri.

Dupa culegerea tuturor observatiilor de la cei in drept sa o faca, la data de 09.12.2024, Asociatia a retransmis documentatia catre U.A.T.-uri spre aprobare, incluzand si solicitarile transmise de cei interesati, aceasta fiind varianta finala.

În continuare urmeaza o abordare a problemei din partea UAT-urilor “interesate” care ne scuteste de orice comentarii: pentru aprobarea documentatiei, conform Statutului, a fost convocata sedinta A.G.A a asociatiei pentru Zonele 2 si 6, in data de 18.12.2024, sedinta la care niciun membru implicat nu a participat (!) pentru ca la reconvocarea din data de 30.01.2025, sa fie prezenti 7 ( sapte) membri ( ! ), evident insuficient pentru a avea cvorum.

În fine, abia la data de 05.02.2025, cand se convoaca din nou A.G.A pentru Zonele 2 si 6, avand ca ordine de zi aprobarea documentatiei, aceasta este aprobata prin Hotararea nr. 2 din 05.02.2025 pentru ca la data de 19.02.2025, documentatia de licitatie publica sa fie transmisa catre A.N.A.P, in vederea avizarii acesteia.

Astfel, dupa cum se poate observa, aprobarea documentelor necesare demararii licitatiei publice a intarziat inca 2 luni, iar aceasta nu din vina asociatiei, ci din lipsa de cvorum a sedintelor A.G.A. si a lipsei de implicarea a unor UAT-uri care nu au comunicat la timp informatiile solicitate, aspecte pe care nu le comentam, dar dorim sa le aducem la cunostinta publicului.

In toata perioada avută în vedere de contestatarii publici ai activitatii noastre, ADI a desfasurat o activitate impusa de buna organizare si functionare a asociatiei. Au fost convocate Adunari Generale la datele de 17.10.2024, 14.11.2024, 04.12.2024, 18.12.2024, 30.12.2024, 22.01.2025, 05.02.2025.

În acest sens a fost aleasa o noua conducere a asociatiei (contestată în instanță de conducerea Consiliului Judetean Prahova si, ulterior, realeasă în aceeasi componenta), s-a aprobat prelungirea cu 90 de zile a contractului cu Societatea VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DESEURILOR S.R.L., au avut loc sedinte ale Comitetului Director, inclusiv pentru analizarea cererilor de retragere din asociatie formulata de unele UAT-uri, inclusiv Ploiesti, a fost aprobata in AGA realizarea unui AUDIT pentru a stabili conditiile financiare ale retragerii din asociatie etc.

Mentionam in mod special faptul ca la data de 22.01.2025 a fost convocata A.G.A avand pe ordinea de zi discutii cu privire la retragerea din A.D.I. a U.A.T Ploiesti, U.A.T Aricestii Rahtivani, U.A.T Baicoi. La sedinta nu a fost intrunit cvorumul necesar astfel incat nu a putut fi luata nicio decizie, problema care este departe de a fi imputabila conducerii A.D.I..

Un alt subiect pe care dorim sa il prezentam vizeaza relatia institutionala cu Consiliul Judetean Prahova, conducerea acestei institutii manifestandu-si in mod vadit nemultumirea fata de functionarea asociatiei, fiind solicitata, in mai multe randuri, demisia intregii conduceri, in primul rand a celei executive.

Consideram ca o astfel de abordare este eminamente politică, partinica si nu are la baza o fundamentare economico-financiara si organizationala care sa justifice un asemenea demers, cu atat mai mult cu cat o abordare profesionista ar fi presupus, in opinia noastra, o corecta si completa informare prealabila asupra situatiei de fapt si de drept, cât si o cooperare cu asociatia, aceasta cooperare lipsind cu desavarsire in ultima perioada.

Pentru ca opinia publica să înteleaga in mod corect situatia, vom arata de la inceput faptul ca, in mod practic, asociatia noastra nu numai ca nu a mai fost sprijinita in functionarea sa de catre Consiliul Judetean Prahova, dar a fost evacuata din sediul anterior aflat in proprietatea Consiliului Judetean, functionand la acest moment intr-un spatiu luat in chirie.

Deci, desi suntem o asociatie de interes public la nivel judetean, in domenii extrem de sensibile cum sunt colectarea, tratarea si depozitarea deseurilor, sanatatea populatiei si protectia mediului, nu ne-am putut pastra spatiul detinut de la infiintare in Palatul Administrativ.

In acest sens, notificati pentru evacuare in mai multe randuri, am fost obligati sa parasim spatiul anterior detinut, notificarea de evacuare mentionand un termen ultimativ de 31.12.2024. Mentionam ca am solicitat reevaluarea situatiei si renuntarea la evacuare intr-un numar de 3 ( trei ) adrese in care justificam importanta activitatii noastre. Cu toate acestea, nu s-a putut !

Consiliul Judetean Prahova a “omis” in nenumarate randuri sa ne vireze in cont ajutorul financiar in valoare de 357.000.- lei aprobat prin HCJ nr. 70/20.03.2024 si care urma sa fie folosit pentru Documentatia de atribuire a contractelor de delegare ce urmeaza a fi atribuite, respectiv: Zona 2 si 6, Zona 1, depozit deseuri autorizate. Abia la data de 16.12.2024, Consiliul Judetean a solicitat rectificarea de buget a Asociatiei pentru virarea sumei. Asociatia a rectificat bugetul prin Hotararea AGA nr. 17/18.12.2024.

Consiliul Judetean Prahova nu a raspuns la cele doua solicitari ale noastre de a ne fi comunicate sumele ce ar trebui sa fie platite de U.A.T Ploiesti in cazul retragerii din Asociatie, necolaborand sub nicio forma la rezolvarea acestei probleme care a creat tensiune sociala si a generat probleme majore in municipiul Ploiesti.

In data de 20.01.2025, A.D.I solicita Consiliului Judetean dotarea cu containere speciale pentru colectarea separata a textilelor, conform O.U.G 92/2021, deoarece Consiliul Judetean este beneficiarul F.I.I.D., constituit din redeventa platita de operatorii delegati de catre A.D.I.. Pana la acest moment, problema nu s-a rezolvat.

Spre deosebire de punctul de vedere exprimat de catre conducerea Consiliului Judetean Prahova, prin care ni se reprosa activitatea de comunicare permanenta cu institutiile de reglementare, noi am considerat ca este normal sa porti corespondenta cu institutiile abilitate in domeniu de reglementare (A.N.R.S.C, A.P.M, G.N.M, M.I.P.E etc), scopul acestor corespondente vizand respectarea prevederilor legale si a conditiilor impuse de lege (incluzand informarea acestora). A aprecia in sens invers este un demers care, consideram ca nu are nimic in comun cu profesionalismul in actul de conducere si in cel organizatoric.

In ceea ce priveste valabilitatea “Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in zonele 2 Boldesti-Scaeni si 6 Valea Doftanei“ cu privire la care, in spatiul public s-a facut referire :

Precizam faptul ca in acest moment operatorul presteaza activitatea de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in baza art. 50 din contract, pentru o perioada de 90 de zile, perioada stabilita contractual in beneficiul UAT-urilor din chiar momentul semnarii contractului. In acest context, dezavuam orice informatie aparuta in spatiul public privind o prelungire a contractului incheiat cu operatorul pentru zonele 2 si 6.

Contractul mai sus mentionat a fost incheiat la data de 13.09.2016, pentru o perioada de 8 ani, cu incepere a activitatii dupa perioada de mobilizare, respectiv la data de 01.01.2016, iar prin actul aditional nr. 1/1.11.2016 perioada de mobilizare s-a extins pana la data de 15.01.2017. Astfel, prestarea efectiva si implicit contractul a inceput la data de 15.01.2017.

In vederea respectarii prevederilor art. 50 din contract, respectiv art. 33 alin. 3 din Legea nr. 51/2006, contractul isi produce efectele pana la data de 15.04.2025, data pana la care trebuie desemnat noul operator.

Facem precizarea ca prin actul aditional incheiat la data de 10.02.2025, despre care Primaria Municipiului Ploiesti a tot facut vorbire, s-a realizat doar modificarea denumirii societatii United Waste Solutions SRL ca urmare a schimbarii de denumire din United Waste Solutions SRL in BIN GO SOLUTIONS SRL, restul conditiilor contractuale ramanand neschimbate. Aceasta modificare s-a facut pentru punerea in acord, potrivit legii fiscale, a identitatii dintre executantul serviciilor si cel care factureaza aceste servicii, nefiind o optiune, ci o obligatie legala.

Fata de cele mai sus aratate, apreciem ca asociatia este tinta unor atacuri vadit nefondate si solicitam incetarea imediata a activitatilor de denigrare publica a organizatiei si a conducerii acesteia. Permanenta solicitare a demisiilor conducerii din partea unor actori administrativi constanti, nu face decat sa demonstreze ca, prin respectarea legii si a statutului, am cauzat un deranj major la nivel politic.

Ca atare, credem in misiunea organizatiei noastre si suntem dispusi, in continuare, la realizarea unei activitati benefice membrilor asociatiei, in conformitate cu normele statutare si cu legea. Nu putem, insa, fi de acord cu denigrarile gratuite, generate de neindeplinirea unor obiective personale ale celor care in mod nejustificat ne critica, facand asta deja cu titlu de obisnuinta.