Criza gunoiului din Ploiești. De ce nu se dă stare de alertă

Prefectura Prahova a transmis astăzi un comunicat în care explică de ce nu poate declara stare de alertă în criza gunoiului din Ploiești. Printre motive se numără și un proiect de hotărâre de consiliu local privind rezilierea contractului cu noul operator de salubritate, care nu poate ridica deșeurile în lipsa autorizației de mediu (detalii AICI)

Comunicatul Prefecturii Prahova:

Prefectul județului Prahova, domnul Emil Drăgănescu, informează opinia publică asupra faptului că Instituția Prefectului județul Prahova analizează cu deosebită responsabilitate și atenție solicitarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Ploiești în vederea emiterii acordului sau refuzului cu privire la instaurarea stării de alertă.

La momentul emiterii prezentului comunicat au fost primite răspunsurile la solicitarea Instituției Prefectului din partea următoarelor entități: Departamentul pentru Situații de Urgență, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, Solid Waste Operation S.R.L., Primăria Municipiului Ploiești, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, Primăria Ariceștii-Rahtivani.

Precizăm faptul că încă se așteaptă puncte de vedere din partea altor autorități și operatori.

Instituția Prefectului Prahova aduce la cunoștința cetățenilor conținutul sintetizat al punctelor de vedere emise de fiecare entitate în parte, astfel:

1. În corespondența dintre ADI Deșeuri Prahova și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene Direcția Generală Program Dezvoltare Durabilă se specifică faptul că Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare nu avizează intenția de ieșire din ADI a UAT-urilor solicitante, printre care și municipiul Ploiești.

În aceeași corespondență se specifică faptul că în conformitate cu art.18 al Legii nr. 101/2006 „Unitățile administrativ-teritoriale care atribuie, în mod individual, activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale au obligația să atribuie, în prealabil, activitățile de sortare, de tratare a deșeurilor și/sau de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale și a reziduurilor rezultate din procesul de tratare, după caz, în situația în care respectivele activități nu au fost delegate, în asociere cu alte unități administrativ-teritoriale, de către asociația de dezvoltare intercomunitară la care acestea sunt membre.

Este interzisă prestarea de către operatori a activităților de sortare, tratare și/sau de eliminare prin depozitare, a deșeurilor municipale fără contract de delegare încheiat cu unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia provin deșeurile”.

De asemenea Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin Direcția Generală Program Dezvoltare Durabilă menționează că odată cu ieșirea municipiului Ploiești din ADI Prahova, acesta nu va mai putea utiliza nici instalațiile de tratare din cadrul SMID, respectiv stațiile de sortare, stația de compostare, instalația de tratare mecano-biologică și depozitul de deșeuri, ceea ce poate aduce consecințe semnificative în special în ceea ce privește sistemul de gestionare a deșeurilor, iar tratarea și depozitarea deșeurilor în alte instalații decât cele incluse în SMID contravine PJGD PH.

2. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice a informat Instituția Prefectului județul Prahova asupra faptului că operatorii stațiilor de sortare a deșeurilor Boldești Scăeni, a stației de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile, respectiv Solid Waste Operation S.R.L. și a eliminării prin depozitare S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.R.L. nu pot fi obligați să încalce cadrul legal privind atribuirea contractelor de delegare, cu atât mai mult cu cât cei doi operatori prestează în acest moment în baza contractelor de delegare încheiate cu ADI Prahova valabil până la data de 31.07.2027.

De asemenea, ANRSC informează asupra modului în care unitățile administrativ-teritoriale se pot retrage din asociațiile de dezvoltare intercomunitară, punctând faptul că în conformitate cu art. 12 din Statutul Asociației „retragerea din asociație nu poate avea loc decât în situația în care asociatul respectiv se retrage unilateral din contractul de delegare la care este parte în calitate de delegatar. Dacă oricare dintre asociați dorește să se retragă din contractul de delegare și respectiv, din asociație, acesta va notifica președintelui Asociației și celorlalți asociați intenția sa”.

ANRSC specifică faptul că nu a fost informată dacă municipiul Ploiești a solicitat înainte de ieșirea din ADI retragerea unilaterală din cele trei contracte încheiate de ADI, colectare, sortare și tratare și depozitare încheiate și în baza mandatului acordat de către Primăria Ploiești, unul dintre contracte fiind valabil, așa cum s-a precizat mai sus, până în anul 2027.

3. Agenția pentru Protecția Mediului Prahova a adus la cunoștință Instituției Prefectului faptul că operatorul S.C. Bartner Ecologice – S.C. Roeco S.R.L. nu deține în prezent autorizație de mediu pentru prestarea serviciului de salubritate pe raza municipiului Ploiești și că acest operator economic se află în procedura de revizuire a autorizației de mediu la APM Mehedinți, pentru includerea activității de salubrizare din municipiul Ploiești, în baza Delegării de Competențe nr.54/17.02.2025 acordată de A.N.P.M. București.

4. Solid Waste Operation S.R.L. – societatea abilitată să presteze servicii de sortare și tratare a deșeurilor de pe raza județului Prahova – a comunicat următoarele aspecte: operatorul consideră că hotărârea Comitetului Local pentru Situații Ploiești este nelegală motivând pe de o parte faptul că municipiul Ploiești este încă membru în cadrul ADI Prahova, iar pe de altă parte faptul că nicio instituție a statului, cu excepția instanțelor judecătorești, nu poate recunoaște unei unități administrative-teritoriale drepturi în afara unui contract.

Totodată reprezentanții societății menționează faptul că obligarea unor operatori care funcționează în temeiul unor contracte de delegare să îndeplinească obligații contrare legii, de tipul preluării unor deșeuri fără a deține contract de delegare încheiat sau, mai mult, fără a deține un contract în sine este „o solicitare hilară fără vreun fundament legal”.

5. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” a informat Instituția Prefectului în data de 24.02.2025, asupra următoarelor: ADI Deșeuri nu poate exprima un punct de vedere cu privire la oportunitatea sau legalitatea măsurilor dispuse prin hotărârea nr.1/2025 a C.L.S.U. Ploiești, deoarece reprezentanții asociației nu au fost invitați să participe la ședința comitetului. De asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 12 din Statulul Asociației, până la acest moment nu există un document care să ateste, conform statutului, retragerea U.A.T. Ploiești din cadrul Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, după îndeplinirea condițiilor statutare, incluzând plata despăgubirilor datorate.

6. Primăria Ploiești a comunicat Prefecturii faptul că municipiul are încheiat un contract cu un operator care se află în procedura de a obține autorizația de mediu și, de asemenea, că nu are cunoștință ca pe raza municipiului să existe un alt operator de salubritate care să dețină toate autorizațiile sau actele de reglementare pentru prestarea serviciului. În plus, primăria a mai menționat că fostul operator nu mai are niciun temei legal pentru a presta servicii de salubrizare pe teritoriul municipiului, nu deține licența de operare, iar autorizația de mediu a acestui operator este nelegală.

7. Primăria comunei Ariceștii-Rahtivani a comunicat faptul că nu sunt de acord cu depozitarea deșeurilor ridicate de pe raza municipiului Ploiești, de către S.C. Bartner Ecologice – S.C. Roeco S.R.L., pe raza localității respective, la cererea Coseco Waste SRL, precum și faptul că prin decizia nr.20/18. 02.2025, Agenția pentru Protecția Mediului Prahova a respins solicitarea Coseco Waste SRL referitoare la această activitate.

De asemenea, menționăm că astăzi, 24.02.2025, Prefectura Prahova a fost notificată de către un grup de consilieri locali cu privire la depunerea unui proiect de hotărâre pe ordinea de zi, în cadrul ședinței de Consiliului Local ce se va desfășura mâine, 25.02.2025, proiect ce prevede anularea hotărârii de delegare a serviciului, respectiv pe cea de ieșire a municipiului Ploiești din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, precum și mandatarea primarului în vederea denunțării unilaterale a contractului cu S.C. Bartner Ecologice – S.C. Roeco S.R.L.

Astfel, vă aducem la cunoștință că în funcție de răspunsurile așteptate și de la celelalte entități vizate, dar și de analiza tuturor documentelor primite, prefectul va emite acordul sau refuzul pentru instituirea stării de alertă în Municipiul Ploiești, nu mai târziu de ziua de marți, 25 februarie 2025.

Instituția Prefectului Județul Prahova

24 FEBRUARIE 2025