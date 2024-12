Vor fi montate semafoare la intersecția străzii Bobâlna cu Bulevardul Independenței

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a prezentat marți dimineață soluția aleasă pentru decongestionarea traficului pe Bulevardul Independenței. Vă reamintim că o bandă de circulație spre centru a dispărut odată cu reabilitarea acestuia.

- Publicitate -

Edilul precizează totuși că, în lipsa unui studiu de trafic, această soluție este o improvizație cu care nu este de acord, însă la acest moment este singura variantă acceptată de Poliție și proiectant.

„După cum știți, povestea reabilitării Bulevardului Castanilor a avut 3 episoade:

O lucrare care trebuia să dureze 3 luni a durat mai bine de 1 an;

După finalizare au fost constatate lucrări neconforme. Refacerea acestora a fost amânată, așa încât să le primesc moștenire la preluarea mandatului. Au fost rezolvate în 10 zile;

Și ultimul episod nerezolvat: cele 3 benzi de la Radu Stanian, sensul spre centru.

Mulți ploieșteni au cerut pe bună dreptate retrasarea celor trei benzi. Și pentru mine a fost neclar ca cetățean de ce s-a renunțat la o soluție care funcționa bine. Și când am preluat mandatul am propus reveniderea la această soluție și am susținut-o.

- Publicitate -

Situația este următoarea

Atât poliția, cât și proiectantul, s-au opus. Argumentul a fost foarte simplu: lățimea celor trei benzi nu respectă normativele legale. Soluția respectiva este și a fost întotdeauna ilegală. A fost o dezamăgire pentru mine, dar nu pot trece peste acest argument. Așadar, revenirea la vechea soluție a picat.

O soluție propusă de proiectant (vezi foto mai jos), foarte interesantă de altfel și care a atras și atenția mea și a poliției, a fost un sens giratoriu la Conpet (și obligatoriu dreapta la Stanian), pe modelul giratoriului de la Piața Romană din București. Soluția nu a fost aleasă, dar doar pentru că implicațiile asupra străzilor din jur sunt o necunoscută care nu poate fi lămurită în absența unui studiu de trafic serios care să reconfigureze circulația pe un areal mult mai mare (sensuri unice).

- Publicitate -

Foarte probabil vom reveni la o discuție asupra propunerii, dar doar după ce vom face un studiu de trafic care să ducă la reconfigurarea totală a traseelor de mobilitate în Ploiești. Asta va dura, vom demara procedurile de achiziție în 2025, nu se poate face de pe o zi pe alta.

Și am ajuns la soluția acceptată

Am mari emoții că va funcționa și că nu va încurca mai mult. Este vorba de semaforizarea intersecției Bulevardului cu strada Bobâlna. Poliția rutieră a făcut niște simulări la fața locului, pare destul de convinsă că va funcționa. Personal nu-mi place soluția, înghesuie 3 semafoare pe o distanță scurtă și dacă nu sunt sincronizate bine cred că va bloca traficul. În același timp. nu pot opune o părere personală de nespecialist unei păreri avizate profesional pe care am datoria să o respect.

- Publicitate -

CONCLUZIE: toată discuția asta, de fapt, este o improvizație. În lipsa unui studiu de trafic, a unor obiective privind crearea de sensuri unice și un sistem de management inteligent al traficului, toate deciziile de acest fel vor rămâne improvizații. De aceea, așa cum am spus, în 2025 vom face primii pași pentru a ieși din `80 în care încă trăiește Ploieștiul, inclusiv în ceea ce privește mobilitatea urbană” a transmis Mihai Polițeanu prin intermediul unei postări pe pagina oficială de Facebook.