Crater adânc de peste un metru pe o stradă din Ploiești

Un crater adânc de peste un metru s-a format pe o stradă din Ploiești. Un cititor al Observatorulph.ro susține că a semnalat situația de mai multe ori la primărie, însă singura măsură luată de municipalitate a fost de montare a unui indicator în zonă.

Ploieșteanul reclamă faptul că, la finele lunii septembrie, pe strada Brumărelelor, în spatele magazinelor de pe Cameliei, în apropierea unei ghene de gunoi, s-a format un crater adânc de peste un metru.

„Am anuntat Primaria de trei ori. A spus ca va veni o echipă să astupe si să asfalteze, dar nu a venit nimeni. Este un mare pericol.

Am sunat la Primarie si a pus un indicator. Am măsurat cu o ruletă și groapa are o adâncime de 1,20 metri”, ne-a scris cititorul Observatorulph.ro.

Observatorulph.ro a solicitat Primăriei Ploiești un punct de vedere cu privire la sesizarea ploișteanului.

În urmă cu o săptămână, în București, o mașină a fost „înghițită” de un crater. Din fericire, evenimentul nu s-a soldat cu victime.