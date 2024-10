Parcarea pe strada Fântânele, din Ploiești, face imposibil accesul pietonilor

Deja situația locurilor de parcare din Ploiești este ca un butoi de pulbere gata să explodeze. Pe de o parte șoferii se plâng că nu au unde parca mașina, pe partea cealaltă, pietonii se plâng de mașinile parcate pe trotuare și… pare că pe nimeni nu interesează.

- Publicitate -

Situația din imagini ne-a fost sesizată săptămâna trecută de un cititor din zona străzii Fântânele, din Ploiești.

„Aveți idee cum se dau aceste locuri de parcare? Aș dori și eu unul, dar exact cum este aici, pe trotuar…

Când am venit cu fiul pe această stradă, și am fost nevoiți s-o luăm pe șosea deoarece majoritatea mașinilor erau parcate 3 sferturi pe trotuar, asta i-a pus capac”, ne-a scris cititorul care ne-a și trimis imaginile.

- Publicitate -

În fotografii se văd mașinile parcate pe ambele trotuare și, mai mult decât atât, ceea ce i-a stârnit indignarea cititorului, a fost faptul că un loc de parcare a fost atribuit pe trotuar, pentru o persoană cu dizabilități.

Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții Serviciului de Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești au transmis că locul de parcare din imagini a fost atribuit în 2011 unei persoane cu dizabilități, numărul de înmatriculare fiind încă valabil.

„Amenajarea locului pentru auto *** PVN s-a efectuat în anul 2011. Serviciul Mobilitate și Trafic Urban din Primăria Ploiești nu are însă baza de date atât de veche încât să fie menționată societatea care a efectuat lucrarea”, au transmis reprezentanții SGU Ploiești.