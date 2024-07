Primăria Ploiești scoate la concurs postul de director al Clubului Sportiv Municipal

Primăria Ploiești a publicat un anunț de concurs pentru ocuparea postului de director la la Clubul Sportiv Municipal Ploieşti. În prezent, șeful CSM Ploiești este Dănuț Burghelea, pensionar MAI, numit în funcție de primarul Andrei Volosevici din poziția de consilier personal al acestuia.

- Publicitate -

Anunțul Primăriei Ploiești

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI organizează CONCURS în zilele de 13.08.2024, ora 10.00 proba scrisă şi 21.08.2024, ora 11.00 interviul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de conducere de natură contractuală vacant de director la Clubul Sportiv Municipal Ploieşti, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, conform Hotărârii Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi art.VII alin.(1) lit.,,b” din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare:

Conditii specifice pentru ocuparea postului:

studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, respectiv superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.57 alin.(2) din Legea nr.199/2023;

vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani, conf. H.C.L. nr.439/2022;

cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu, dovedite prin cursuri de perfecţionare/specializare sau foaia matricolă în care se dovedeşte cunoştinţele I.T.;

Condiţii generale prevăzute de art.15 din Hotărârea Guvernului nr.1336/2022, cu modificările şi completările ulterioare:

a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- Publicitate -

c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

- Publicitate -

f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h)nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

- Publicitate -

Concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției de conducere de director la Club Sportiv Municipal Ploiești se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Ploieşti, Piaţa Eroilor nr. 1A.

CALENDAR DE DESFASURARE a concursului:

Depunere dosare de concurs – în perioada 23.07.2024 – 05.08.2024 ora 13.00;

Selectia dosarelor de concurs depuse – 06.08.2024 – 07.08.2024;

Afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor de concurs – 08.08.2024;

Depunerea contestatiilor privind rezultatul selectiei dosarelor de concurs depuse – 09.08.2024;

Afisarea rezultatelor la solutionarea contestatiilor privind selectia dosarelor – 12.08.2024.

Proba scrisă – 13.08.2024 ora 10.00;

Afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisă – 13.08.2024 – 14.08.2024;

Depunere contestatii privind rezultatul probei scrise – 14.08.2024 – 19.08.2024;

Afisarea rezultatelor la solutionarea contestatiilor depuse privind proba scrisă – 19.08.2024 – 20.08.2024.

Interviul – 21.08.2024 ora 11.00;

- Publicitate -

Afisarea rezultatelor obtinute la interviu – 21.08.2024;

Depunere contestatii privind rezultatul interviului – 22.08.2024;

Afisarea rezultatelor la solutionarea contestatiilor depuse privind interviul – 23.08.2024.

Afisarea rezultatelor finale ale concursului – 23.08.2024.

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA:

Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica: Titlul IV – Capitol III;

Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica: Capitolele III – VI ;

Ordinul nr. 631/2017 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă – cu tematica: text integral;

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizată, cu tematica: Partea III – Titlul V : Capitolul III Secțiunea 3 și Capitolul IV Secțiunea 2, Partea VI – Titlul III și Partea VII;

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica: Capitolul I, Capitolul II, Capitolul V și Capitolul VIII;

H.C.M. nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizatiilor socialiste, actualizată, cu tematica: text integral;

Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata şi actualizată, cu tematica: text integral;

Ordonanta nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, actualizată, cu tematica: text integral;

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, actualizată, cu tematica: text integral;

Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare cu tematica: Capitolul II – secţiunea 1 şi secţiunea 6, Capitolul V;

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată, cu tematica: Capitolul I, Capitolul IV, Capitolul V, Capitolul VII și Capitolul VIII;

Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată, cu tematica: Capitolul II și Capitolul IV;

nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată, cu tematica: Capitolul II și Capitolul IV; Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, actualizată, cu tematica: Capitolul III – Secțiunea 1;

Legea nr.53/2003 – Codul Muncii – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu tematica: Titlul II – cap.I – VI şi cap. VIII; Titlul III, cap.I – secţiunea 1-3; cap.II -secţiunea 2, cap.III- secţiunea 1 şi Titlul XI;

Ordinul nr. 51/2024 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, cu tematica: text integral;

Ordinul nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Anexa nr.2.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a)formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr.2 din H.G. nr.1336/2022;

- Publicitate -

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

- Publicitate -

e)copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului prevăzut la anexa nr.3 din H.G. nr.1336/2022;

f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pe care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susţinere a probei scrise;

g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului

h)Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

i)curriculum vitae, model comun european.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e) precum și copia certificatului de încadrare în grad de handicap (dacă este cazul) se prezintă însoțite de documentele originale, pentru a se certifica cu mențiunea ”conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele care nu îndeplinesc condițiile de participare și care nu conțin documentele solicitate vor fi respinse în cadrul selecției de dosare, organizată de către comisia de concurs.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Ploieşti, Piaţa Eroilor nr. 1A, începând cu data de 23.07.2024 şi până la data de 05.08.2024 ora 13.00, la Serviciul Resurse Umane, Organizare şi Administrativ.

Formularul de înscriere la concurs se va depune la Registratura Primăriei Municipiului Ploieşti, Piaţa Eroilor nr. 1A, parter, începând cu data de 23.07.2024 şi până la data de 05.08.2024 ora 13.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, Organizare şi Administrativ, tel.0244/516699 int.406 şi e-mail resurseumane@ploiesti.ro.