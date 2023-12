Gara din Breaza, o rușine a județului Prahova, încă o pată pe obrazul CFR. Primăria afirmă că a făcut tot ce ținea de ea

Breaza, cândva o perlă a Văii Prahova cu statut de stațiune balneo-climaterică din care nu se mai recunoaște nimic astăzi, are o gară, adică poartă de intrare, cu adevărat de groază.

Sala de așteptare este insalubră, toaletă practic nu există, sau, mai bine zis, întreaga gară este o toaletă publică. În plus iluminatul peroanelor nu funcționează.

„Așa arată Gara Breaza ca după bombardament fără căldură și lumină, și bătaie de joc la adresa navetiștilor, vreo 30 la număr”, ne-a scris un breazean, pentru a atrage atenția la starea jalnică a clădirii gării. Acesta a trimis, pentru exemplificare, și imagini relevante.

Așa cum bine se știe, clădirile gărilor se află în administrarea Companiei Naționale CFR, iar Gara Breaza este una de care, aparent, CFR a uitat. Nepăsarea autorităților însă poate avea consecințe grave pentru cetățenii care riscă să intre în clădirea Gării Breaza.

În 2020 Observatorul Prahovean a tras un semnal de alarmă cu privire la situația acestei gări. La vremea respectivă CNCF „CFR” SA a precizat că Sucursala Regională CF București execută „reparații la grupul sanitar (reparații acoperiș, zugrăveală interioară/exterioară, montare uși), urmând ca apoi să realizeze și igienizarea sălii de așteptare. Menționăm că în cursul lunii martie a anului curent (2020 – n.r.) au fost înlocuite geamurile sparte ale ușilor din holul caselor de bilete”.

„În ce privește Punctul de Oprire (PO) Gura Belii (fostă stație Breaza Nord), facem precizarea că în această clădire nu se mai desfășoară activitate feroviară, fiind în conservare. În prezent, Sucursala Regională CF București nu dispune de resurse financiare bugetare pentru demararea altor tipuri de lucrări în stația CF Breaza”, se mai arăta în răspunsul transmis în 2020 de CNCF „CFR” SA.

Bogdan Novac (USR), primarul orașului Breaza: „Am făcut tot ce ținea de noi pentru rezolvarea problemelor gării Breaza”

Contactat de Observatorul Prahovean, Bogdan Novac, primarul orașului Breaza, confirmă că știe în ce situație se află gara:

„Încă de la inceputul anului 2021, având în vedere situația în care se găsea gara Breaza, am adus la cunoștință și am făcut demersuri de soluționare a acestei situații, atât la nivelul Ministerului Transporturilor, cât și la CFR și am reușit să fie înlocuit și refăcut acoperișul gării, în totalitate, lucrări realizate în anul 2021. Lucrările ar fi trebuit continuate de către CFR, respectiv să fie renovată sala de așteptare, să fie reconstruite toaletele și să se refacă sistemul de iluminat al peronului.

Din lipsa banilor, dar și din cauza birocrației, CFR încă nu a întreprins aceste lucrări, dar asta nu înseamnă că situația va rămane așa. Vom continua toate demersurile legale posibile din partea administrației locale până când CFR-ul va remedia toate aceste probleme.

De asemenea, în legătura cu gara Breaza Nord, am făcut demersuri continue pentru darea în administrare a terenului aferent gării către administrația locală din Breaza, luându-ne angajamentul ca acest teren abandonat și neîntreținut de către CFR va fi igienizat și amenajat, dorind a-i da o destinație publică eficientă (ne doream și ne dorim amenajarea unei parcări și amenajarea de spații verzi), precum și crearea unui aspect plăcut al întregii zone. În acest sens, s-a deplasat o comisie constituită la nivelul CFR la fața locului în anul 2022, însă ulterior CFR nu a mai făcut niciun demers în sensul aprobării unei soluții juridice legale de dare în administrare.

În ceea ce privește lucrările necesare de reabilitare, renovare sau amenajare a gărilor, administrația locală nu are posibilitatea legală de a interveni în niciun fel asupra clădirilor sau terenurilor deținute de CFR și nu poate aloca fonduri în acest sens. Doar CFR-ul poate întreprinde aceste lucrări conform legii. Noi am făcut și facem demersuri constant pentru a-i convinge să aloce banii necesari și să realizeze aceste lucrări.

De asemenea, am făcut tot ce ținea de noi pentru rezolvarea problemelor gării Breaza, respectiv am reabilitat drumul public din zona gării, care la începutul anului 2021 era într-o situație dezastruoasă, am refăcut trotuarele din zona gării, am marcat locurile de parcare și am extins rețeaua de iluminat public în această zonă.

Un aspect extrem de important îl reprezintă problema transportului spre și de la gară și am reușit să rezolvăm și această problemă. Astfel, am semnat contractul de finanțare prin PNRR pentru achiziția de autobuze electrice, proiect care include și transportul local din centrul orașului până la gară.

Licitația pentru achiziționarea autobuzelor a fost finalizată, iar termenul de livrare este luna iunie 2024. În continuare vom menține demersurile, atât către Ministerul Transporturilor, cât și către CFR, pentru soluționarea tuturor problemelor, astfel încât să putem crește gradul acestor servicii publice.”

Operatorii de cale ferată nu pot introduce stații care nu sunt profitabile

O altă nemulțumire cuprinsă în mesajul transmis redacției noastre a fost și legată de frecvența trenurilor de dimineață care opresc în gara Breaza.

„Un singur tren spre Ploiești, la 5:24, până la ora 7 nimic. Noi cerem să ne bage un tren la 6 și ceva, un 6 jumate, ca să nu ne mai trezim la 4 dimineața. Bataie de joc, 10 lei biletul până la Ploiești în așa condiții.(…)”

Operatorii de cale ferată nu pot introduce trenuri sau stații care nu sunt profitabile. Adică pot dar cheltuielile cu acestea nu se justifică. Este o economie de piață, în afară de CFR, ceilalți operatori sunt privați și niciunul nu poate fi obligat „să bage un tren” pe care acesta nu-l consideră profitabil.

Calculele acestor operatori se fac în funcție de statistici, de numărul de persoane care au nevoie de acest tren și, dacă se consideră profitabilă adăugarea unei stații. Având în vedere numărul de persoane care au nevoie de suplimentarea trenurilor, statistic o oprire nu se justifică în accepțiunea operatorilor de cale ferată.

Mersul trenurilor, cu opririle programate, se face după un plan bine stabilit de către fiecare operator în parte. Nu este prima dată când ni se solicită ajutorul pentru a rezolva astfel de probleme, pentru a „pune o vorbă” „să se bage un tren”. Acest lucru nu este posibil!