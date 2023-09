Primăria Ploiești a amplasat cameră video pentru ghenă, dar a „uitat” să plătească curentul electric

O asociație de proprietari din Ploiești reclamă faptul că Primăria a „uitat” să plătească consumul de curent electric aferent sistemului video amplasat pentru supravegherea unui punct de colectare deșeuri. Cel mai deranjant este că, spun reprezentanții asociației de proprietari, deși și-a asumat plata acestor cheltuieli, municipalitatea nu mai răspunde la solicitările locatarilor.

Povestea legată de sistemul video a început în luna ianuarie 2022. La acea dată, asociația de proprietari a blocului 13 Nord, scara A, strada Scorușului, nr. 5 a primit o adresă din partea Primăriei Ploiești prin care i se comunica intenția municipalității de amplasare de sisteme video în zona punctelor de colectgare deșeuri.

„Costul lucrărilor va fi suportat de Primăria Municipiului Ploiești, precum și costul energiei electrice consumate de către sistemele de supraveghere”, se preciza în adresa transmisă de Primăria Ploiești către asociația de proprietari.

Primăria Ploiești, datorii mai vechi de șase luni

„Am fost deschiși la acest proiect de amplasare de camere video. Blocul nostru are cameră de precolectare, prin urmare la blocul nostru nu erau probleme, dar camera de luat vederi era pentru un punct de colectare deșeuri din zonă.

Au instalat camera de luat vederi în februarie 2022, iar în februarie 2023 Primăria Ploiești ar fi trebuit să achite sumele pentru consumul de curent electric.

Nu s-a întâmplat acest lucru. Am trimis e-mailuri, am transmis către Primărie contul în care pot fi depuse sumele, dar nu am primit niciun răspuns de șase luni.

Neîncrederea mea nu se îndreaptă decât către cei care lucrează acolo (email trimis in aprilie 2023, audiență în iulie 2023, telefoane, email trimis în august 2023), asta nefiind sarcina domnului primar.

Suma nu este mare. Este vorba despre 17 lei/lună, respectiv 187 de lei, dar în bloc sunt oameni în vârstă. Prin urmare, în lipsa vreunui răspuns, am cerut rezilierea contractului”, a precizat Iulian Cucu, președintele Asociației de Proprietari a blocului 13 Nord, scara A, care consideră că proiectul este bun, dar…

„Nu credeam că există atâta indolență”, susține președintele Asociației de proprietari.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere cu privire la sesizarea primită din partea Primăriei Ploiești.