Consiliul Județean Prahova a semnat contractul pentru construcția Centurii Comarnic

Consiliul Județean Prahova anunță semnarea contractului pentru construcția Centurii Comarnic. Lucrările ar putea fi finalizate anul viitor, astfel încât șoferii vor putea circula pe DN 1 – Valea Prahovei fără să mai stea blocați în trafic, la Nistorești.

- Publicitate -

Potrivit unui comunicat de presă, președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, a semnat astăzi, 22 mai, contractul de proiectare și execuție a Centurii Comarnicului.

Licitația pentru acest obiectiv de investiții a fost câștigată de asocierea S.C. FRASINUL S.R.L. (lider) – S.C. ARTEHNIS S.R.L., la valoarea de 236.740.000,00 lei fără TVA.

„Am încredere că anul viitor vom circula pe centura Comarnic. Este un proiect de importanță majoră pentru prahoveni și pentru românii care pierd astăzi ore în șir în trafic pe Valea Prahovei. Mă bucur că această lucrare complexă va fi realizată de un constructor român. Îi solicit acestuia să dea dovadă de profesionalism și de patriotism: să aplice cele mai înalte standarde de calitate și să execute lucrările în cel mai scurt timp cu putință. Este un drum pe care trebuie să îl lăsăm moștenire generațiilor următoare”, a declarat Iulian Dumitrescu.

Centura va ocoli orașul Comarnic și DN1 prin vest, va avea o lungime de aproape șase kilometri și două benzi de circulație.

- Publicitate -

Vor fi construite 3 poduri noi și va fi dublat podul peste râul Prahova de pe DJ101R.

În același timp, se va construi un pasaj peste râul Prahova și calea ferată Ploiești – Brașov.

Citește și Cum va arăta traseul pentru Centura orașului Comarnic – VIDEO

Proiectul va fi finanțat prin Programul Operațional Transport 2021-2027.

- Publicitate -

„I-am înțeles foarte bine pe cei care își declarau neîncrederea în momentul în care am anunțat construcția acestei centuri. Timp de 30 de ani, oamenii s-au săturat de promisiuni deșarte din partea politicienilor.

Cei care mă cunosc, știu că sunt un om de cuvânt și fac ce promit. Drumul spre atingerea obiectivelor nu a fost neaparat unul lin: am scris proiecte, am obținut aprobări, am obținut finanțări, am făcut licitații.

Dar, iată, am ajuns la momentul în care deschidem șantiere. Începem treaba la Centura Comarnic, urmează și alte centuri, lucrări de apă-canal, gaze, investiții masive în spitale, în școli. Mă simt extrem de onorat și de norocos că am prilejul să fac lucruri importante pentru Prahova, pentru prahoveni”, a concluzionat președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu.