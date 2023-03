Scandal pe marginea bugetului de la SGU Ploiești. ”În AGA au votat, în consiliu nu!” vs ”WC de 50.000 de euro”

Servicii Gospodărire Urbană (SGU) este într-un plin scandal, după ce bugetul societății nu a fost aprobat în Consiliul Local Ploiești. Surpriza cea mai mare este că în Adunarea Generală a Acționarilor de la SGU, cei doi consilieri locali membrii AGA au dat un vot favorabil pentru aprobarea bugetului, însă în Consiliul Local au votat împotrivă.

În condițiile în care cele mai multe societăți ale Primăriei Ploiești înregistrează pierderi și se zbat să eșaloneze datoriile la ANAF, există și o excepție: SGU Ploiești. Iar pentru exemplificare cel mai bun exemplu ar fi cel legat de TCE Ploiești, unde pierderile se cifrează la peste 3,3 milioane de euro.

Ședința Consiliului Local Ploiești, care a avut loc, joi, a fost însă o surpriză pentru cei care nu au înțeles de ce nu a fost votat bugetul SGU Ploiești. Dacă în cazul TCE bugetul nu a trecut pentru că există pierderi de peste 3,3 milioane de euro, la SGU, fără niciun comentariu, nu a fost votat bugetul, în condițiile în care, anul trecut, societatea a scăpat de datoriile la ANAF, încheind anul pe profit.

„Înțeleg că la TCE Ploiești sunt pierderi, dar la SGU de ce nu a fost votat bugetul? În spatele oricărei societăți sunt angajați care vor să știe ce se întâmplă”, a fost unul dintre mesajele primite după ședința Consiliului Local Ploiești.

Reacția lui Adrian Semcu, după ce nu a fost votat bugetul SGU Ploiești

„Am rămas surprins că nu s-a votat bugetul SGU în plenul Consiliului Local Ploiești pentru că, cu o zi înainte, am trecut bugetul prin Comisia nr. 1 Buget – Finanțe, unde a existat unanimitate de voturi. Acest buget a fost votat de reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor, iar apoi, în Consiliul Local, fără nicio explicație, nu au mai votat și nici întrebări suplimentare nu au existat”, a susținut Adrian Semcu, directorul general al SGU Ploiești.

Explicația consilierului local Simona Popescu, membru AGA la SGU

„Povestea bugetului SGU din acest an a avut mai multe episoade. Mai întâi SGU a venit cu o variantă de buget imensă cerând de la bugetul local o alocare de aproape 60 de milioane de lei, dublu față de anul precedent. Această variantă a fost respinsă de Executiv. S-a revenit cu o variantă de 30 de milioane de lei.

La analizele făcute atât de membrii CA, cât și AGA, și această variantă a fost returnată deoarece am identificat în planul de achiziții publice niște aberații ca de exemplu repararea WC-ului de la Cimitirul Viișoara, pentru care erau alocați 55.000 de euro. Vă rog să rețineți că era vorba despre o toaletă care are două scaune de WC și două chiuvete, iar 55.000 de euro este valoarea unui apartament.

Am identificat chiar și o alocare de aproape 30.000 de euro pentru repararea florăriei din Cimitirul Viișoara care, ce să vezi, fusese reparată anul trecut. În fața acestor lucruri, bugetul, care conține și acest plan de achiziții, a fost returnat echipei manageriale din SGU.

La următoarea prezentare a bugetului am sesizat că acesta conținea o creștere a sumelor alocate pentru protocol, și ca exemplu pot să spun că numai cafeaua și apa la SGU costă 2000 de lei/lună în condițiile în care și în Primărie și în Consiliul Județean acestea sunt susținute din banii fiecărui demnitar și nu din bugetul local.

Am mai remarcat și că bugetul pentru publicitate a crescut cu 800%, în condițiile în care SGU este o societate din subordinea Consiliului Local și unică ca obiect de activitate în piața concurențială. Deci această alocare imensă de publicitate nu se justifică. Am să vă rog să solicitați procesul verbal de ședință AGA în care am consemnat aceste lucruri în momentul în care am votat bugetul societății.

În Consiliul Local vă reamintesc că bugetul SGU a fost respins cu un vot majoritar covârșitor și rezultatul nu a depins de votul celor doi consilieri membri AGA. Sper din tot sufletul să existe o variantă finală de buget axată mai mult pe reparații atât de necesare în cimitire, pe întreținerea spațiilor verzi și mai puțin pe cumpărarea de autoturisme, de cafele pentru protocol, de publicitate și majorarea de salarii pentru echipa managerială”, susține consilierul local Simona Popescu, membru AGA la SGU Ploiești.