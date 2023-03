„2,07 a fost o notă dată de primarul Volosevici directorului economic sau o alcoolemie prin Primărie?”

Directorul economic al Primăriei Ploiești l-a acuzat pe primarul Volosevici că a făcut presiuni pentru neînregistrarea în evidența contabilă a unor facturi emise de Veolia și modificarea raportărilor la Finanțe. Observatorulph.ro a solicitat opinia consilierilor locali ploieșteni, dar și a parlamentarilor din Prahova cu privire la scandalul izbucnit la nivelul Primăriei Ploiești, de data aceasta acuzațiile fiind extrem de grave.

Scandalul din Primăria Ploiești a izbucnit pe marginea proiectului de hotărâre care vizează datoriile Primăriei Ploiești către Veolia Energie Prahova, fostul operator de termoficare al municipiului.

Directorul Direcției Economice din cadrul Primăriei Ploiești a întocmit un raport negativ, care conține o serie de acuzații grave la adresa primarului Andrei Volosevici.

Astfel, directorul Direcției Economice, Nicoleta Crăciunoiu, l-a acuzat pe primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, de încălcarea Legii finanțelor publice locale.

Mulți dintre consilierii locali contactați de Observatorulph.ro au precizat că nu au primit raportul întocmit de directorului economic al Primăriei Ploiești, însă au recunoscut că, tot astăzi, au aflat că, prin dispoziție a primarului Andrei Volosevici, Nicoletei Crăciunoiu i s-a desfăcut contractul de muncă.

Observatorul Prahovean a publicat în premieră informația aici: Andrei Volosevici l-a demis pe directorul economic al Primăriei Ploiești

Iată care a fost reacția consilierilor locali și parlamentarilor de Prahova care au răspuns întrebărilor Observatorul Prahovean cu privire la scandalul din Primăria Ploiești

Consilier local George Botez: „2,07 a fost o notă sau o alcoolemie prin Primărie?”

„Mă aflu în Japonia și m-am informat din ziarul dumneavoastră. Pot spune că cele care se întâmplă mai nou în Primărie, într-un ritm tot mai alert și cu o frecvență uimitoare mă conduc tot mai mult pe calea credinței deoarece citesc și mă crucesc, mă crucesc și citesc… Pe de altă parte să spui despre Nicoleta Crăciunoiu că știe carte de media 2 este absolut interesant când prin asta i se dau papucii neelegant, să rămână satul fără câini! Ce să zic? Dacă o minte de avocat așa poate gândi probabil se așteaptă și la consecințe. Care vor fi? Trăim, vedem… Eu tot nu am înțeles… 2,07 a fost media profesională a domnișoarei Crăciunoiu sau vreo alcoolemie prin Primărie?”

Consilier local Paul Palaș (ALDE), președintele Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze: „Trebuie să vedem statutul facturilor”

„Este important să vedem punctul de vedere al Direcției Judidice cu privire la obligațiile de plată către Veolia, dacă acestea sunt considerate certe, lichide și exigibile. Trebuie să vedem care este statutul facturilor, dacă au fost contestate sau nu de către Primărie. Eu nu am știință de acest raport, dar cu siguranță îl vom primi în timpul ședintei Comisiei”.

Consilier local Cristian Ganea (Pro – România): Voi solicita, alături de alți colegi din Consiliul Local, un punct de vedere

„Nu am primit raportul întocmit de directorul economic Nicoleta Crăciunoiu, dar am lucrat în administrație timp de 12 ani și pot să spun că, de fiecare dată, documentele transmise de directorul economic care țin de legalitate au fost corecte. Voi solicita, și sunt sigur că și alți colegi din Consiliul Local vor face acest lucru, un punct de vedere pe tema aspectelor sesizate”.

Consilier local Mihai Tonsciuc, membru Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze: „Să meargă cu dovezile la Poliție sau la Procuratură!”

„Doamna Crăciunoiu este într-un conflict permanent cu domnul Primar, și s-a aflat în multiple conflicte de-a lungul timpului cu viceprimarii, cu consilierii locali și cu o parte din funcționarii Primăriei Ploiești (inclusiv cei subordonați dumneaei). Nu-mi este foarte clar nivelul dumneaei de profesionalism, fiindcă nu am interacționat prea des. Eu am crezut că nu mai lucrează de mult în Primărie, ținând cont că nu am văzut să fie prezentă la muncă în ultimele luni la ședințele Comisiei de Buget-Finanțe. Vizavi de neregulile/ilegalitățile/acuzațiile aduse împotriva domnului Volosevici, nu pot decât să îi recomand ceea ce însăși doamna Crăciunoiu recomandă ori de câte ori cineva o critică: să meargă cu dovezile la Poliție sau la Procuratură. Eu personal am fost citat (ca martor) la Poliție vizavi de o ilegalitate pe subiectul termoficare, așa că aștept să văd rezultatele investigației”.

Consilier local Robert Vîscan (PSD):

„Voi solicita un punct de vedere cu privire la situația sesizată. Momentan nu am primit nicio informare pe această temă”.

Consilier local Valentin Marcu (PNL):

„Nu am primit nimic din partea directorului economic sau din partea Direcției Juridice astfel încât nu pot formula un punct de vedete referitor la raportul directorului economic”.

Consilier local Gheorghe Sîrbu (PNL):

„O să mă uit pe raport, înainte de ședința de comisie”

Mihai Polițeanu, deputat neafiliat:

„Orașul e plin de datorii, în timp ce fondurile europene zac necheltuite. Actuala administrație, în frunte cu primarul Volosevici si majoritatea controlată de PNL, nu are nicio viziune pentru Ploiești și nu e capabilă nici măcar să gestioneze problemele cotidiene ale orașului. Termia, cel puțin, e gestionată dezastruos de ani buni de zile, întâi cu Veolia, apoi cu ADI Termo, acum cu Termo SA. Ce să mai construiești pentru viitor când tu nu ești în stare să administrezi orașul de la o zi la alta și nici măcar să-ți plătești datoriile? De doi ani primarul Volosevici se ceartă cu președintele CJ Iulian Dumitrescu, majoritatea din Consiliul Local Ploiești se ceartă cu primarul Volosevici, iar funcționarii Primăriei se ceartă între ei sau cu primarul. Toate acestea în timp ce orașul falimentează. Concret, în această speță, doamna director Crăciunoiu trebuie să sesizeze instituțiile abilitate dacă primarul a făcut ceva nelegal”.

Roberta Anastase, senator PNL:

„Voi discuta, împreună cu colegii din Consiliul Local Ploiești, membrii PNL, pe tema acestui subiect. Strict legat de raportul întocmit vom analiza situația și vom avea un punct de vedere. În legătură cu faptul că a fost demis directorul economic, personal consider că este o pierdere pentru echipa Primăriei, dar și pentru Consiliul Local, ținând cont de profesionalismul de care a dat dovadă de-a lungul timpului”.

Bogdan Toader, deputat PSD:

„Până la acest moment nu am avut cunoștință despre această situație. Ce pot să știu este din ședințele Consiliului Local. Cu privire la ce spune directorul economic nu pot să furnizez un punct de vedere pentru că nu știu ce s-a întâmplat exact, pentru că aceasta este o problemă a aparatului de specialitate al Primăriei. Cei mai în măsură să se pronunțe sunt consilierii locali care au atribuții în ceea ce privește buna desfășurare a activității Primăriei Ploiești. Nu putem să știm care au fost discuțiile dintre directorul economic și primarul Ploieștiului, însă consilierii locali pot solicita un punct de vedere pe această temă”.

Adrian Axinte, deputat AUR:

„Este o situație destul de gravă când apare la bugetul Primăriei încă o datorie de peste 100 de milioane de lei. Există instituții abilitate care trebuie să facă un audit și să se pronunțe asupra legalității. Eu am observat că în Prahova la fiecare colaborare este o sămânță de scandal și în acest caz cei care plătesc sunt ploieștenii. Îi invit pe cei din conducerea Primăriei Ploiești să dea dovadă de profesionalism, transparență și să explice, în urma verificărilor interne, care este adevărul”.

Aurel Oprinoiu, senator USR:

„Având în vedere gravitatea acuzațiilor lansate de Directorul Economic la adresa Primarului Andrei Volosevici, apreciez că este obligatoriu ca autoritățile competente să se autosesizeze și să verifice afirmațiile doamnei Crăciunoiu. Iar dacă se descoperă ilegalități, cei vinovați trebuie să plătească, indiferent ce poziție ocupă. Până la lămurirea acestei situații, însă, un lucru este evident. Mandatul lui Andrei Volosevici stă sub semnul conflictelor și al crizelor. Iar cei care suferă sunt ploieștenii, care n-au nicio vină că acela pe care l-au ales să le administreze problemele este el însuși generator de conflicte și crize”.