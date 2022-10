Anca Popa, viceprimar al Ploieștiului, mesaj dur adresat primarului Andrei Volosevici, în criza apei calde: ”Primarul e PRINCIPALA PROBLEMA din primărie”

Anca Popa (USR) a înlocuit-o în fotoliul de viceprimar pe colega sa de partid Magdalena Trofin, în urmă cu aproape o lună. Inițial o prezență discretă, Anca Popa a avut nevoie de acest interval de timp pentru a-și face o părere în legătură cu felul în care se colaborează cu primarul Volosevici, postând pe pagina personală de facebook un text extrem de dur la adresa acestuia.

Anca Popa, viceprimar Ploiești – Adevăruri care trebuie știute: ”De trei săptămâni de când sunt viceprimar al Ploieștiului aud zilnic cuvintele „pușcărie” și „penal”. Așa știe domnul primar sa „lucreze în echipa”. Țipă și amenință pe toată lumea care muncește și are inițiativă. Se trăiește într-un continuu stres, care este dat nu de muncă (pentru că am găsit oameni care chiar muncesc și echipe dornice să rezolve problemele ploieștenilor), ci de atitudinea ostilă, nepoliticoasă a unui primar care tensionează în permanență relațiile dintre oameni.

Nu poți să fii primar și să aștepți respect când tu te adresezi oamenilor cu „sunteți obraznică”, „deveniți penală”, „aveți tupeu”, „este penibil”.

Mi-a reproșat de multe ori că Primăria nu este școala în care predau. Perfect de acord! În nicio școală, nici profesorii, nici elevii nu vorbesc așa. Dacă un dascăl ar vorbi așa ar fi imediat dat afară din învățământ. Pe dl. primar nu avem cum să-l dăm afară din primărie sau…

Cred că ploieștenii trebuie să știe (ca în povestea „Împăratul e gol”) că primarul e PRINCIPALA PROBLEMA din primărie

Concret. Suntem contra cronometru să pornim distribuția de apă caldă și să înceapă activitatea la noua societate Termo Ploiești.

Din cauza unei emisiuni în care nu a fost lăudat, primarul s-a supărat și ne-a lăsat, pe mine și pe d-l viceprimar Dan Nicodim, să rezolvăm documentele necesare pentru a depune în timp util actele la Consiliul Concurenței. Zis și făcut. Fără prezența atât de colerică a primarului știam că vom reuși să ne încadram în timp.

S-a creat o echipă formată din noi, cei doi viceprimari, consilieri locali, membrii AGA și CA și echipa managerială a noii societăți. Am lucrat până la ora 24.00 cu o echipă dornică să găsescă soluții și mai ales să urgenteze rezolvarea crizei apei calde. La ora 24.00 (joi spre vineri) toate actele erau pregătite pentru a fi depuse a doua zi de dimineață.

Nu am să intru în detalii tehnice. Am să vă spun doar că a doua zi, când am solicitat dlui primar să semneze adresa de înaintare să putem trimite documentele (munca unei întregi echipe), a REFUZAT!!!!!

De ce? Pentru că NU A VRUT! Pentru că probabil a simțit că își pierde autoritatea dictatorială dacă acceptă că o echipă a muncit bine fără amenințările și țipetele dumnealui.

Așa că actele NU au mai fost depuse la Consiliul Concurenței vineri, iar o altă echipă (doar de dânsul știută și aleasă) a fost pusă să facă fix aceleași lucruri / documente care erau deja făcute.

Nu pot să estimez cu câte zile se va întârzia repornirea apei calde din această cauză. Poate doar 1-2 zile. Poate mai multe. Ceea ce știu sigur e că singurul care este responsabil de acest lucru este doar domnul primar.

Sunt un om de echipă, un om care încearcă să armonizeze lucrurile, dar fiecare dintre noi are limite. Comportamentul domnului primar ar trebui să fie un model demn de urmat, dar din nefericire este omul care deține doar arta conflictului permanent.

Am să închei amintind ceea ce a spus Albert Einstein: „Liderul este acea persoană care reușește să scoată simplitate din dezordine, armonie din dezbinare și oportunitate din dificultate”. Din nefericire, primarul nu are aceste calități de lider. El aruncă simplitatea în dezordine, dezbină orice armonie și creează dificultăți acolo unde lucrurile sunt deja rezolvate .”