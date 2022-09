Filarmonica „Paul Constantinescu”, stagiunea 2022-2023. Concerte excepționale susținute de interpreți consacrați – VIDEO

Filarmonica ,,Paul Constantinescu” Ploiești a prezentat, miercuri, programul stagiunii 2022-2023, care se va desfășura sub auspiciile aniversării a 70 de ani de existență a instituției de cultură din municipiu. Nu vor lipsi concertele excepționale susținute de interpreți consacrați, dar nici Ploiești Jazz Festival și Balul Filarmonicii.

Deschiderea stagiunii 2022-2023, potrivit directorului Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, Vlad Mateescu, va avea loc pe 22 septembrie, dată la care Orchestra Simfonică inaugurează un ambițios ciclu de concerte dedicate marelui Piotr Ilici Ceaikovski.

Pe durata stagiunii, pe scena ploieșteană vor urca dirijori de talie națională și internațională precum Radu Postăvaru, Walter Hilgers, Tiberiu Oprea, Vlad Vizireanu, Simona Strungaru, Zefir Brezeanu, Tiberiu Soare, Cristian Oroșanu, Cristian Spătaru, Alexandru Ilie, Alexandr Iradyan, Vlad Maistorovici, Anastasios Symeonidis, Ovidiu Bălan și Jin Wang.

La nivel solistic, stagiunea 2022-2023 propune evoluția unui număr impresionant de artiști de prestigiu printre care Gabriel Croitoru, Liviu Prunaru, Remus Azoiței și Alexandru Tomescu – patru violoniști români de clasă mondială. Lor li se adaugă, potrivit reprezentanților Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, pianistul spaniol Josu de Solaun, autorul discografic al integralei creației pentru pian de George Enescu.

Tot la Ploiești vor urca pe scenă Aimo Pagin, Vikram Sedona, Andreea Butnaru, Sebastian Burneci, Ondin Brezeanu și Andrei Brezeanu, Florin Ionescu- Galați, Adriana Toacsen, Ioana Lupașcu, Analia Selis, Daniel Radu și Mihai Ailenei, Cristian Niculescu, Fernando Mihalache, Filip Papa și Carlo Torlontano, Ioana Movileanu, George Harliono, Octavian Lup, Daniel Rowland, Leonard Mihale, Maria Marica, Cornelius Zirbo, Jan Sekaci și Cadmiel Boț ac, Valentin Șerban, Iulia Marin și Vlad Alexandru Robu, Ștefan Cazacu și Sveinung Bjelland, Eva Garet și Dora Finnsdottir, Răzvan Popovici, Horia Maxim, precum și trompetistul Daniel Crespo.

Maria Răducanu va da tonul Stagiunii de Jazz în 25 septembrie 2022 ca invitată a Ploiești Jazz Trio, format din Răzvan Cojocaru (contrabas), Sorin Zlat (pian) și Laurențiu Ștefan (tobe).

Cea de a XVII-a ediție a Ploiești Jazz Festival se va derula, în acest an, timp de o lună, în perioada 04 – 30 octombrie, cu participarea extraordinară a ONJ – Orchestra Națională de Jazz a Franței împreună cu chitaristul Romain Pilon, ansamblul format din Joris Teepe (contrabas), Don Braden (saxofon)&Owen Hart (tobe), vocalista americană Ashley Pezzotti și formația Benito Gonzalez Trio. Evenimentul se va desfășura sub înaltul patronaj al Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române, și sub egida Ministerului Culturii.

Balul Filarmonicii, organizat sub egida Ministerului Culturii, se va desfășura în decembrie 2022, iar stagiunea va fi marcată de un program ambițios de proiecte și concerte educative, prezentate în premieră la Ploiești.

Tot ca noutate, începând din toamna anului 2022, Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești are onoarea de a-l avea solist concertist al Orchestrei Simfonice pe violonistul Liviu Prunaru, care va cânta pe vioara Stradivarius denumită Pachoud, realizată în 1694.

Bineînțeles, lista de evenimente este mult mai lungă și include Festivalul Internațional de Muzică Nouă „Meridian” (noiembrie 2022), Festivalul Internațional „Paul Constantinescu” (aprilie 2023), iar în luna iunie 2023 publicul se va putea bucura de punerea în scenă a legendarei Opere Rock-Simfonic „Meșterul Manole” compusă de Josef Kappl (membru al trupei Phoenix) pe un libret de Victor Cârcu.