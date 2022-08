Ce soluții propune consilierul George Botez la criza apei calde din Ploiesti

Greu de crezut sau nu, în anul 2022, mii de ploieșteni nu beneficiază de mai bine de trei săptămâni de apă caldă.

Prin intermediul unei postări pe pagina de Facebook, consilierul George Botez, propune mai multe soluții prin care ar putea fi rezolvată actuala criză.

„Buna ziua tuturor ploiestenilor ! Imi asum responsabilitatea pentru aceasta postare in care nu voi discuta despre cine este vinovat in problema apei calde. Asta o veti face dumneavoastră, la alegeri.

Trebuie sa recunoaștem un lucru : centrala de producție a agentului termic (CET Brazi ) este nu in stadiu de ruina, dar impune reparatii si modernizari serioase in conditiile in care se doreste eficientizarea consumului de combustibil si un pret corect al gigacaloriei. La fel si reteaua primara, acele tevi ( sa le spunem asa ) prin care agentul termic vine in Ploiesti, in punctele termice. Pentru asta trebuie bani, iar Ploiestiul nu ii are.

Pe de alta parte este clar ca un sistem de incalzire in care unul are centrala, iar altul caloriferele ( Cons judetean, respectiv Cons Local) nu mai poate functiona in continuare in acelasi mod.

Programul meu de rezolvare a acestei probleme este unul pe pași, pe puncte si cuprinde masuri imediate si masuri pe termen lung.

1. Pe termen scurt :

– masuri urgente pentru a se permite debranșarea de la sistem a cetățenilor care doresc si au posibilitatea de a o face ;

– constituirea imediata a unei firme a primariei, specializata, care sa preia tot personalul fost Veolia ( oameni care stiu cum funcționează sistemul ) si care sa inceapa imediat activitatea de producere si distribuire apa calda si caldura. Avantaje : vom putea controla direct nevoile cetatenilor si activitatea, fara existenta unui operator care sa adauge la pretul final ! Mai mult, primaria va putea deveni prin aceasta firma operator de energie termica si Ploiestiul va avea dreptul la gaze subventionate de guvern, pretul gigacaloriei fiind mai mic.

Dezavantaje: bani necesari pentru reparatii, stocul de gaze si cheltuieli de productie energie termica deoarece de la furnizare pana la incasarea sumelor va fi o intarziere de cca 90 de zile. Acest dezavantaj va putea fi inlaturat printr-o creditare din partea Consiliului județean pe baza unui calcul rational.

2. Pe termen lung :

– modernizare sistem : prin accesarea de fonduri nationale si europene, asocieri cu cons judetean Prahova. Aceste modernizari vor putea reduce costul gigacaloriei. Se va putea prelua proiectul de retehnologizare aflat actualmente in lucru la Cons Judetean.

Acestea sunt perspective clare, fara discutii politice sterile, dar pentru asta trebuie inteles de executivul primariei ca timpul pierdut cu conferintele de presa ar trebui dedicat santierului!

Mulțumesc pentru timpul dumneavoastră!

PS. Atrag atenția ca problema apei calde este varful aisbergului! Si ca prin munca sustinuta, fara patimi, in program 24/7 putem restarta activitatea in maxim o luna.” a precizat George Botez.