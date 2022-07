Angajații de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, supărați că nu au primit voucherele de vacanță

Angajați din cadrul celei mai mari unități medicale din Prahova nu au primit, până la această dată voucherele de vacanță. Conducerea Spitalului Județean de Urgență Ploiești susține că s-au făcut demersuri în vederea obținerii sumelor necesare pentru acordarea voucherelor de vacanță.

În plin sezon de concedii, mai mulți angajați ai Spitalului Județean de Urgență Ploiești susțin că nu au primit, nici până la această dată, voucherele de vacanță.

„Mi-am programat concediul, dar nu am primit încă voucherul de vacanță. Am întrebat ce anume se întâmplă și nu am aflat încă niciun răspuns. Normal ar fi fost ca aceste vouchere să fie distribuite astfel încât să le putem utiliza în momentul în care plecăm în concedii”, ne-a declarat unul dintre angajații Spitalului Județean de Urgență Ploiești.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere pe această temă din partea Spitalului Județean de Urgență Ploiești.

Potrivit răspunsului transmis la redacție, „Spitalul Județean de Urgență Ploiești a făcut demersuri în vederea obținerii sumelor necesare pentru acordarea voucherelor de vacanță, urmând a fi distribuite pe parcursul anului 2022”.

Spitalul Județean de Urgență Ploiești precizează că, „în conformitate cu prevederile legale în vigoare voucherele de vacanță aferente anului 2022 se emit doar pe suport electronic și sunt în cuantum de 1450 de lei pentru un salariat, în limita sumelor prevăzute în bugetul alocat cu această destinație”.

Reamintim faptul că, în decembrie 2021, numărul de posturi din organigrama Spitalului Județean de Urgență Ploiești (2501 posturi) a fost suplimentat cu încă 336 de posturi preluate de la Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploiești.