Ce spune DSP Prahova despre tichetele de masă pentru vaccinarea Covid-19 după închiderea centrelor de vaccinare

Mai multe persoane au reclamat faptul că, după închiderea centrelor de vaccinare din județ, nu au mai putut să intre în posesia tichetelor de masă. Direcția de Sănătate Publică Prahova susține că, pe bază de proces-verbal, a predat toate materialele autorităților locale.

„Ultima doză pentru vaccinarea completă am efectuat-o în luna octombrie 2021. Am tot fost la centrul de vaccinare să întreb când primesc tichetele de masă, dar au amânat de fiecare dată cu rugămintea să revin la o altă dată, pe motiv că nu au fost primite. Anul acesta, centrul de vaccinare s-a închis și nici acum, după atâtea luni, nu am reușit să iau tichetele de masă”, ne-a semnalat un cititor la redacția situația.

Achiziții și procese verbale la DSP Prahova

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova precizează că instituția realizează procedura de achiziție a tichetelor de masă.

„Tichetele de masă se acordă persoanelor vaccinate împotriva Covid-19 cu schemă completă de vaccinare de către centrele de vaccinare, cabinetele medicilor de familie, respectiv ambulatoriile de specialitate, în cadrul cărora a fost efectuată ultima doză de vaccinare, cabinetele medicilor de familie, respectiv ambulatoriile de specialitate, în cadrul cărora a fost efectuată ultima doză, în baza registrului de evidență operat de către aceste unități, în acest scop (cf art 5 alin (1) din OMS 1863/2021 privind acordarea alocației de hrană sub forma tichetelor de masă persoanelor care se vaccinează cu schemă completă de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2).

Conform DSP Prahova, persoanele vaccinate împotriva Covid-19 cu schema completă de vaccinare pot ridica tichetele de masă de la unitatea care a efectuat ultima vaccinare în termen de 6 luni de la data vaccinării cu schemă completă.

După închiderea centrelor de vaccinare, pe bază de proces verbal, potrivit DSP Prahova, toate documentele de funcționare au fost transmise autorităților locale în a cărui rază teritorială au funcționat.

Răspunsul DSP Prahova