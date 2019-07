Reacția Rosal Ploiești în scandalul gunoaielor din oraș

Operatorul de salubritate Rosal Ploiești reacționează, prin intermediul unui comunicat de presă, în scandalul legat de gunoaiele din municipiu.

”Comunicat de presa

17 iulie 2019

Minciunile primarului municipiului Ploiesti nu rezolva criza gunoiului aruncat pe strazile din municipiu

Continuand sarabanda de minciuni si invective la adresa companiei noastre, cu care intoxica opinia publica din Ploiesti in ultimele luni de zile, primarul municipiului Ploiesti, domnul Adrian Dobre, a revenit pe pagina personala de Facebook cu alte elucubratii si manipulari legate de subiectul colectarii deseurilor de pe raza orasului. Din postarea domniei sale, la care a atasat si un material video, lipseste un singur lucru: adevarul.

Ploiestenii trebuie sa cunoasca adevarul si, pentru ca domnul Dobre il ocoleste, venim in intampinarea opiniei publice cu o serie de date care depasesc discursurile electorale si prezinta realitatea, asa cum este ea astazi.

Municipiul Ploiesti beneficiaza de doua contracte de prestari servicii de salubrizare. Unul dintre contracte, cel care vizeaza curatarea cailor publice, a fost incheiat in primavara anului 2018, primaria estimand, prin caietul de sarcini, o suma prin care sa se asigure un minim de acoperire a serviciului in cuantum de 19 milioane de lei fara TVA. In realitatea, primaria a alocat sub acest minim, respectiv un buget de 13 milioane aferent anului 2019. La acest moment, bugetul lunar pentru salubritate este de aproximativ 750 de mii de lei. Ploiestenii trebuie sa stie ca aceasta suma este aferenta, din punct de vedere cantitativ si calitativ, anului 2006. Ca si cum, domnul Dobre ar lucra, in anul 2019, pe salariul din 2006, aspect cu cu care suntem convinsi ca nu ar fi de acord.

Potrivit ultimelor date statistice oficiale, numarul de locuitori din municipiul Ploiesti este de 227.951 de persoane. Rosal are, in momentul de fata, contracte incheiate cu un numar de 152.321 de persoane. Cu toate acestea, Rosal ridica gunoiul tuturor ploiestenilor, inregistrand, de la inceputul semnarii contractului cu primaria Ploiesti pana acum, pierderi in valoare de 16.048.070,41 lei, la care se adauga taxa AFM in valoare de 3 milioane de lei care, conform legii, ar trebui recuperata de la primaria municipiului Ploiesti.

Cu alte cuvinte, Rosal nu doreste marirea preturilor - ploiestenii care platesc abonamentul la gunoi si au contracte nu merita sa plateasca si pentru cei care nu au contracte. Aici ar fi trebuit sa intervina primaria, cu aparatul sau de specialitate, si sa asigure suport pentru operator in rezolvarea acestei situatii.

Incepand cu anul 2017, compania Rosal a notificat in nenumarate randuri primaria Ploiesti in legatura cu aceasta discrepanta, compania noastra punand la dispozitia primariei baza noastra de date cu persoanele care au contract de salubritate - purtand zeci de discutii inclusiv cu domnul primar Adrian Dobre, prin care il informam asupra pierderilor constante suferite de compania noastra si cerandu-i, totodata, sa respecte legea si sa ne puna la dispozitie baza de date cu persoanele care nu detin contract pentru a le putea notifica.

Replica domnului primar a fost socanta – domnia sa ne-a sfatuit sa intrebam vecinii persoanelor neplatitoare, ca si cum in subordinea domniei sale nu exista un intreg aparat de specialitate care sa puna la dispozitia noastra aceste date. Repetam, cerinta Rosal nu era una de natura personala, ci una conforma cu legislatia in vigoare. Mai mult de-atat, compania Rosal nu este o companie de detectivi.

Mai mult de-atat, dupa ce ca nu ne-a sustinut in rezolvarea situatiei legate de persoanele neplatitoare, fiind in permanenta informat in legatura cu pierderile noastre, domnul primar a declansat operatiunea Amendarea Rosal, pozand, in mod fals, in aparatorul curateniei orasului, in timp ce exact asta nu era.

Compania noastra a primit amenzi in valoare totala de 432.500 de lei, in decursul unui an de zile. In acelasi timp, primarul, cand solicita amendarea Rosal, stia ca Ploiestiul este deficitar la capitolul platforme colectare deseuri menajere. Exemplele sunt nenumarate. In timp ce Ploiestiul detine un numar de 250 de platforme gospodaresti de colectare a deseurilor municipale – la fel ca in 1990 – municipiul Cluj Napoca si-a dezvoltat o retea de 956 de platforme, urmand ca in acest an sa mareasca numarul punctelor de colectare. In timp ce primarul solicita amendarea companiei noastre, fiind constient de situatia nerezolvata de domnia sa in legatura cu abonatii si de pierderea contabila suferita de compania noastra, municipalitatea condusa de Adrian Dobre nu a investit nici macar intr-o platforma noua destinata coletarii deseurilor. Nici una!

Acestea sunt doar cateva dintre exemplele clare de nepasare sau reavointa din partea primariei Ploiesti care au generat situatia dezastruoasa de astazi. Din cauza blocajelor financiare survenite, compania Rosal a fost fortata sa renunte sau sa delege catre Bucuresti peste 200 de persoane. Aceste persoane au familii, au copii si ar fi putut, foarte bine, sa isi continue activitatea la Ploiesti, cu o singura conditie simpla: ca primarul sa respecte legislatia in vigoare si contractul incheiat.

Mai mult de-atat, a arunca vina pe un operator care nu doreste decat sa execute servicii de calitate, avand in vederea cunoasterea exacta a aspectelor mentionate mai devreme, denota cel putin nepasare, daca nu chiar rea-vointa din partea domniei sale.

Chiar daca domnul primar al municipiului Ploiesti a intrat deja intr-o campanie electorala prematura, compania Rosal se delimiteaza ferm de acest tip de discurs agresiv care nu are nici o legatura cu interesul ploiestenilor care vor, pana la urma, sa beneficieze doar de un serviciu de salubritate eficient, civilizat, asa cum merita orice comunitate din anul 2019.

Dorim sa informam opinia publica asupra unui aspect care poate duce la rezolvarea situatiei speciale din municipiu. In data de 27 iunie 2019, prin hotararea de consiliu local numarul 219 s-a decis infiintarea unei comisii pentru analizarea si identificarea de solutii de imbunatatire pentru toate serviciile de utilitati publice din municipiul Ploiesti. Concret, comisia compusa din consilieri municipali, reprezentanti ai Executivului, ai Politiei Locale, Finante Publice Locale si ai companiei Rosal au creionat un set de masuri urgente care sa duca la deblocarea acestei situatii speciale care afecteaza toti ploiestenii.

Astfel, se va intocmi de urgenta o baza de date comuna cu autoritatile din care sa rezulte clar persoanele care beneficiaza de serviciul de salubritate si nu au contract incheiat cu operatorul Rosal, inclusiv agentii economici. Acestora li se va institui, conform legii, o taxa speciala de care beneficiaza, individual, fara contract.

Astfel, speram sa rezolvam ceea ce domnul primar Dobre nu a inteles sa rezolve de atata timp, incalcand, de fapt, legea 101 din 2006 care prevede clar aceste obligstii din partea autoritatii locale.

Tinand cont de aspectele sus-mentionate, cmpania Rosal Ploiesti nu intelege de ce a fost transformata in tinta primarului Dobre, intr-o disputa care nu are nici o legatura cu interesul cetatenilor municipiului Ploiesti si cu nevoia de pastrare a unui mediu curat. Tragem concluzia ca domnul Dobre este, de fapt, total dezinteresat de rezolvarea crizei deseurilor abandonate pe strazi, dorind sa castige un capital electoral nedefinit, victimizandu-se si proferand neadevaruri in spatiul public.”

