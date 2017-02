Dezvăluiri: ”Era să-mi pierd copilul la maternitatea din Ploiești!”

O ploieșteancă, în vârstă de 31 de ani, a povestit cum a fost la un pas de a-și pierde copilul după ce a născut la Maternitatea Ploiești. Salvarea a fost un transfer al micuțului la un spital din București. Biletul de externare din Maternitate este plin de gafe, fiind greșit inclusiv sexul copilului, dar și data la care a avut loc nașterea.

După ce a citit articolul Drama părinților bebelușului mort la maternitatea din Ploiești, o cititoare observatorulph.ro, o ploișteancă rupe tăcerea. Aceasta susține că a trecut prin clipe pe care puțini cred că și le pot imagina. Aflată la a treia sarcină, tânăra s-a prezentat la Maternitatea Ploiești, în dimineața zilei de joi, 27 octombrie 2016, la ora 06.30. În jurul orei 07.10 a adus pe lume un băiețel, care a fost preluat pe secția de prematuri, fiind născut la 35 de săptămâni. La naștere, tânăra mămică nu a fost asistată de vreun medic, explicația fiind că a născut mult prea repede. Doar o asistentă și o moașă i-au fost alături. Dar nu acest lucru îl reclamă tânăra mamă, deși este aberant să mergi la Maternitate și să nu fi asistat de medic.

„În aceeași zi de joi, copilul a fost pus pe oxigen, pentru că avea probleme respiratorii. Vineri, pe 28 decembrie, copilului i s-a montat un cort de oxigen, iar starea băiatului s-a înrăutățit. Câteva ore mai târziu, doctorul de pe secția de prematuri m-a anunțat că starea copilului s-a agravat foarte tare și că trebuie transferat. Medicul m-a anunțat că a fost găsit un loc la Spitalul Universitar. Copilul meu era grav, în comă. Șase ore a durat ca ambulanța Smurd, o ambulanță specială pentru copii prematuri, să ajungă la Ploiești. Ulterior am aflat că nimeni de la Maternitatea Ploiești nu a transmis la București starea gravă în care se afla copilul meu. Pe drum, ambulanța s-a oprit pentru că băiețelul meu trebuia resuscitat. Când am ajuns la Spitalul Universitar am aflat că nu-mi mai garantează nimeni că micuțul va supraviețui. Pot însă să mă consider norocoasă și fericită. Copilul meu a supraviețuit, iar pentru asta le mulțumesc lui Dumnezeu, medicilor de la Spitalul Universitar și medicului de familie. Când am auzit povestea familiei care și-a pierdut copilul la Maternitatea Ploiești am plâns. Același lucru l-am pățit și eu. Mai întâi copilul meu a primit la naștere nota 8, ca mai apoi să aibă 7. În cazul meu mă pot considera norocoasă. Medicii de la Maternitatea Ploiești ar fi trebuit să mă anunțe din timp cât de gravă este starea copilului meu și ar fi trebuit să anunțe și unitatea medicală din București despre această situație. Medicii din București știau doar că va veni un copil cu probleme respiratorii. Atât... Nimeni nu i-a anunțat că este vorba despre un caz atât de grav”, ne-a povestit tânăra mămică din Ploiești.

Povestea nu se termină aici. Vineri noapte când copilul i-a fost preluat de ambulanța Smurd, tânăra mamă a anunțat asistenta de pe secția de lăuze că vrea să meargă la București să fie alături de copil.

„Am vrut să mi se facă externarea, dar mi s-a spus că acest lucru este imposibil. M-am întors în salon, mi-am strâns câteva lucruri și am plecat cu mașina personală la București. Nu-mi puteam lăsa copilul singur... Bineînțeles, la București, în lipsa biletului de externare, nu m-au putut trata. Ulterior am aflat că la Maternitatea Ploiești m-au declarat ca fugită din spital. Am trecut și peste acest aspect. Pe biletul de externare obținut ulterior stă scris că am născut în aprilie 2016 o fetiță. De fapt am născut în octombrie 2016 un băiețel”, a povestit tânăra mamă.

Evoluția copilului, spune mămica, este bună acum. Micuțul a ajuns acasă după mai bine de o lună de la naștere, dar trebuie dus, lunar, la control, în București.

„Mă pot declara fericită și norocoasă, dar nu pot uita prin ceea ce am trecut. Faptul că nu am fost anunțată la timp de starea reală a copilului mi se pare anormal. În locul părinților care și-au pierdut copilul la scurt timp după naștere aș fi putut fi eu”, a conchis mama băiețelului.