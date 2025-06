Cum a fost Republica Rock de la Ploiești

Weekendul care a trecut, 7-8 iunie 2025, în cadrul festivalului Republica de sub Castani a avut loc Republica Rock. Adică, timp de două seri la rând, nume celebre ale rockului românesc și-au dat întâlnire la Ploiești, „sub castani”.

Bineînțeles, ca la orice manifestare de acest gen, părerile au fost pro și contra. Dacă unii ploieșteni au spus: „În sfârșit, se întâmplă și la noi ceva!”, au fost și alții pentru care Republica Rock a fost „doar circ și pâine” și care au comentat „Asta ne trebuia nouă? Tichie de mărgăritar?”.

Contrar obiceiului meu, în acest weekend am fost la concerte două seri la rând. De ce? Pentru că mi se pare fantastic că asta s-a întâmplat în Ploiești, un „oraș gri”, cum îl cataloghează mulți, dar care, iată, începe să prindă culoare.

Altar, Alternosfera, Omul cu Șobolani, Vița de Vie, au fost doar patru din cei care au cântat pe scena amplasată la Ploiești, pe Bulevardul Castanilor. Și au strâns public numeros… În mod cert, dacă nu ar fi fost weekendul prelungit de Rusalii, când lumea a plecat din oraș pentru o minicvacanță, ar fi fost mult mai mulți. Nici nu știam că în Ploiești sunt atâția rockeri!

Ziua de sâmbătă a fost și parada motocicletelor cu survol al avioanelor

În acest weekend s-au combinat la Ploiești motoarele și muzica rock, o adevărată încântare pentru rockerii din oraș și împrejurimi. Motocicliștii au venit în număr mare, au defilat prin oraș iar, în drumul lor, au fost însoțiți de aeronavele Aeroclubului României – Aeroclubul Teritorial Gheorge Bănciulescu, Ploiești, care au survolat parada, atât cât au putut din punct de vedere al înălțimii. Da, a fost frumos, a fost altceva!

Este complicat să împaci pe toată lumea. Asta se știe. Dacă au fost multe voci care au salutat ințiativa primarului Polițeanu, de a organiza un weekend rock la Ploiești, au fost și alții care au fost, evident deranjați de „zgomotul satanist”, care a răsunt pe bulevard două seri la rând. Dar, aceștia din urmă, au fost în minoritate, din păcate.

S-a văzut clar pe bulevard: Oameni mulți, îmbrăcați cu tricouri de rockeri, și-au adus inclusiv copiii la concert. Aceștia din urmă, pe umerii părinților, s-au bucurat alături de ei de show-ul de „sub castani”. I-am văzut, am trecut printre ei și m-am bucurat că există.

Am observat și prezența primarului în publicul prezent la concert. Am observat, de asemenea, și prezența conducerii unuia dintre operatorii de salubritate la fața locului. Acum, nu știu dacă au fost în interes de serviciu sau doar ca să se simtă bine, dar au fost acolo… în amebele zile ale evenimentului.

În față curat, în spate murdar

Deși m-am dus ca simplu spectator, în cea mai mare parte a timpului, nu am putut să nu remarc un lucru (deh… defect profesional). În rondul unde era amplasată scena, în afară de câteva pahare de plastic pe jos, nu am văzut mizerie. Ceea ce m-a frapat. Nu erau ambalaje, nu erau resturi de mâncare. Este adevărat, și pubelele imense, amplasate în zonă, au contribuit pesemne la curățenie.

Dar, câțiva zeci de metri mai în spate, înspre Gara de Sud, situația stătea altfel, deși și acolo erau amplasate coșuri de gunoi și pubele: ambalaje, popcorn călcat în picioare și… coji de semințe. Covoare de coji erau așternute la picioarele grupurilor de mâncători de semințe. Și nu erau deloc puține aceste grupuri.

Din loc în loc, pe băncile de pe bulevard, sau pe bordurile de pe margine străzii, astfel de grupuri ciocăneau semințe și se strigau unii pe alții cu cele mai colorate apelative. Și am înțeles de ce, din păcate, Ploieștiul arată cum arată, indiferent când s-ar strădui autoritățile să-l păstreze curat.

Am mai observat de asemenea, și m-am bucurat, prezența în număr mare a forțelor de ordine: poliție, poliție locală și jandarmerie. Prezența lor mi-a dat un sentiment de siguranță atât de mare încât mi-am lăsat unul dintre copii să meargă singur acasă la ora 22:00.

Pe de altă parte însă, i-am observat pe acești reprezentanți ai autorităților cum treceau impasibili pe lângă spărgătorii de semințe. Treceau fără să le adreseze niciun cuvânt, deși ar fi avut motive să o facă. Probabil nu știau exact dacă aruncarea gunoiului pe spațiul public se sancționează sau nu 😉 că altfel nu-mi explic…

Concluzia: Ploieștiul avea nevoie de Republica Rock

Una peste alta cred că ceea ce s-a întâmplat în acest weekend, la Ploiești, a fost ceva minunat. A fost ceva care a arătat câți oameni, câți tineri frumoși sunt în oraș. Din păcate, se văd atât de rar, toți, la un loc, încât prezența lor pălește în comparație cu reprezentanții celor certați cu legea și cu bunul simț, care par a fi mereu, pretutindeni.

Sper ca evenimente de acest gen să se desfășoare din ce în ce mai des. După succesul cu Târgul de Crăciun, care a fost cel mai frumos din Ploieștiul ultimilor foarte mulți ani, iată că și „Republica de sub castani”, se bucură de aprecieri.

Da, nu are parte doar de aprecieri dar, pentru cei nemulțumiți, am un singur mesaj: „Mai avem nevoie și de hrană pentru suflet, nu numai de hrană pentru trup!”. Și cine are creier să judece, va înțelege ce vreau să zic. 😉