Domnule Mihai Polițeanu, cine plătește aceste pagube?

De ani de zile amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea domeniului public din Ploiești s-a rezumat doar la plantări flori, la a tunde iarba, a întreține parcurile și a face zonele din oraș cât mai instagramabile. Nu contestă nimeni necesitate acestor acțiuni însă spațiul public și „zona verde” a orașului nu înseamnă doar atât.

- Publicitate -

Și nu o spun doar eu ci zeci de ploieșteni din fiecare cartier al orașului. Ne-am săturat ca la fiecare vânt puternic să stăm cu frică sau să ne trezim cu mașinile avariate de crengile verzi sau uscate care sunt rupte și ajung pe trotuare sau străzi. Și nu e vorba doar despre mașini.

Citește și: De ce așteptați să cadă copaci în Ploiești peste oameni și mașini ca să-i puteți tăia?

Nu de puține ori am scris despre situația copacilor de pe domeniul public din Ploiești care pun în pericol siguranța pietonilor, a elevilor sau care riscă să pice peste case sau blocuri.

Eveniment Trafic îngreunat în centrul Ploieștiului. Accident la Poșta Mare Traficul rutier se desfășoară cu dificultate în jurul orei 09.00 în zona centrală a Ploieștiului din cauza unui accident rutier care a avut loc...

- Publicitate -

De ce nu prioritizați toaletarea copacilor? Este un subiect sensibil, într-adevăr, însă nimeni nu își dorește să defrișați parcurile, să tăiați „la ras” copacii de pe alei, ci doar vrem ca aceștia să fie îngrijiți așa cum se cuvine și cum în alte orașe se poate.

Procedura prin care ploieștenii pot cere toaletarea sau îndepărtarea copacilor este greaoaie, intervenția SGU are loc prea târziu, iar rezultatele sunt, în final, dezamăgitoare pentru cei care au cerut asta. Vă spun asta din propria experiență.

Citește și: De ce angajații SGU nu toaletează toți copacii pentru care primesc sesizări

- Publicitate -

În urma unei astfel de solicitări am aflat că anumiți copaci pot fi toaletați doar în anumite perioade din an, că cererile sunt multe și oricum nimeni nu știe când îți va veni rândul, că trebuie obținut acord de la Mediu, că astfel de acțiuni trebuie încuviințate de Electrica, în cazul în care cablurile trec prin coronament etc.

Nu sunt absurd, însă în acest moment în Ploiești sunt zeci, poate chiar peste 100 de cazuri în care copacii au nevoie nevoie de intervenții urgente.

Fie că vorbim de crengile uscate rămase în coronamente, de cabluri electrice care riscă să fie rupte, de creșterea necontrolată a acestora sau de copaci uscați în pericol de a fi doborâți la prima rafală de vânt.

- Publicitate -

În final, revin cu întrebarea: Cine plătește aceste pagube? În cazul mașinilor, proprietarii speră la despăgubiri din partea companiilor de asigurări, însă în cazul în care acești copaci sau aceste crengi ajung să rănească pe cineva, cine este răspunzător?

Imaginile de mai jos au fost surprinse ieri după amiază pe strada Intrarea Constructorilor, calea de acces spre Colegiul Spiru Haret, locul unde, în aceeași perioadă a anului trecut un copac înalt de zeci de metri a fost doborât de vânt și doar o minune a făcut să nu cadă peste vreo persoană, mașini sau blocurile din jur.

Citește mai multe detalii aici: Copac doborât de vânt pe strada Constructorilor din Ploiești. Locatar: „Cel puțin încă trei mai sunt în același pericol”

- Publicitate -

În cazul în care vă hotărâți să țineți cont de aceste situații și nu știți de unde să începeți, verificați secțiunea de comentarii la această postare, făcută ieri pe pagina de Facebook a ziarului: Efectele vântului la Ploiești. Poate SGU ar trebui să mai toaleteze copacii și din proprie inițiativă…

P.S.: Sunt cazuri în care ploieștenii și-au exprimat intenția de a rezolva singuri această problema, toaletând copacii care le pun în pericol siguranța, mașinile sau locuințele, însă se tem de posibile sancțiuni. Ce sfat aveți pentru ei?