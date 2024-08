Cum am reușit să fac doar două ore de la Ploiești la Bran, sâmbătă, pe Valea Prahovei

Valea Prahovei a devenit de ani de zile Valea Plângerii pentru cei care vor să petreacă în weekend 2-3 zile la munte. De vineri după-amiază se circulă bară la bară și timpul petrecut în trafic umple de nervi șoferii și pasagerii.

- Publicitate -

De obicei ne ferim să plecâm în weekend la munte dar, uneori, chiar nu ai de ales și, când știi că trebuie să-ți începi sejurul sâmbăta, îți faci planul „de atac”, astfel încât să ieși cu fața cât mai curată (asta înseamnă cât mai puțini nervi și ore pierdute în trafic).

Cum nu am avut de ales și a trebuit să plecăm sâmbătă la munte (în zona Bran-Moieciu), am luat în calcul două variante: plecat pe Târgoviște sau… plecat la 6 dimineața pe Valea Prahovei.

Am făcut socoteala că bucureștenii care pleacă la munte nu sunt foarte mulți cei care se trezesc să plece la 5 de acasă, așa că 6 ni s-a părut o oră rezonabilă.

- Publicitate -

Cu bagaje făcute de cu o zi înainte și pregătiți psihic copiii pentru o trezire „cu noaptea-n cap”, am reușit ca, la ora 06:15 să plecăm din fața blocului. Am vorbit la cazare pentru un early check-in și, chiar dacă nu se putea, eram hotărâți să stăm la o cafea sau într-un parc în Bran până când ne puteam caza. Nu a fost cazul însă.

Am plecat de acasă, așa cum spuneam, la 06:15 și, la ora 08:30 eram în parcarea de la Mega Image din Bran, pentru ultimele cumpărături. Pe drum ne-am oprit doar pentru a alimenta.

Recunosc, am avut emoții la Nistorești, unde am pățit-o nu o dată, și nu în zile de weekend. Apoi la Sinaia și apoi la Bușteni. Emoțiile însă nu au fost justificate. Am trecut „ca prin brânză”, cum se spune, iar drumul pe la Pârâul Rece a fost de-a dreptul liber.

- Publicitate -

La Bran se lucrează în continuare

Drumul de la Râșnov la Bran este „în lucru” în continuare, așa cum este de ani de zile. Am senzația uneori că nu-l vor termina niciodată. Ce să mai comentăm… lucru tipic românesc.

Fiind liber însă, nu am întâmpinat probleme cu toate lucrările care, oricum, erau în „pauză de weekend”, probabil.

O veste bună pentru cei care se îndreaptă spre Moieciu de Sus este faptul că drumul Moieciu de Jos – Cheia – Moieciu de Sus a intrat în reabilitare așa că gropile eterne de pe această porțiune au dispărut. Se circulă bine și, deși este o porțiune cu semafor, aceasta va fi terminată în curând.

- Publicitate -

Din păcate însă, în continuare nu există niciun fel de trotuar în zonă, așa că plimbarea pe marginea drumului este o aventură. Poate, în timp, se va face ceva și în zonă pentru că sunt mulți care ies să se plimbe și, efectiv, nu au pe unde.

Oricum, ideea de bază este că poți merge pe Valea Prahovei și în weekend, fără să ai stresul traficului, dar trebuie să te trezești foarte devreme și să iei drumul „sub roată” la ore mici ale dimineții. Dar poți ajunge la Bran, de la Ploiești în două ore! 😉