Viitor sumbru: Ciolacu președinte și Volosevici primar la alegerile următoare. Și eu voi vota cu Ciolacu ☹

Viitorul arată sumbru pentru România la alegerile din 2024, care se apropie cu pași repezi. De mai bine de un an mă țin departe de tot ce înseamnă zona politică pentru că scârba este atât de mare încât nu mai vreau să văd, nu mai vreau să aud. Și, cu toate astea, realitatea mă izbește când văd peste tot că politicienii au intrat, neoficial, în campanie electorală.

După toate mizeriile din ultimii trei ani, PNL va pierde clar alegerile la nivel local. USR nu mai există de ceva vreme… Și cum se prefigurează o candidatură a lui Volosevici din partea PSD, nu cred că se va schimba primarul în 2024. Va fi doar o schimbare a culorii și însemnelor sub care va candida. Traseismul politic este la modă peste tot, așa că nu trebuie să ne mire.

Spuneam cu ceva vreme în urmă că, la alegerile viitoare, ploieștenii vor vota OMUL, indiferent de culoarea lui politică. Din păcate, până acum, acel OM ar fi trebuit să iasă în față, să se arate alegătorilor, să facă ceva. Nu există încă un astfel de personaj. Așa că… nu avem om. Dacă nu avem OM la primărie, se va pune ștampila pe partid.

În următorul an toți vom fi bombardați cu „pomeni”, vom primi din partea PSD, așa, ca de obicei, fel de fel de majorări de venituri, vouchere, etc., majorări care, la alegeri ne vor fi amintite și unii, cei mai mulți, vor vota partidul care le-a dat. Chiar dacă va fi numele lui Volosevici în dreptul lui. De ce? Pentru că suntem o națiune de pomanagii.

Îmi spunea un prieten acum câteva zile că „singura variantă ca PSD-ul să piardă alegerile în Ploiești ar fi să meargă cu Volosevici”. Mi-ar plăcea să aibă dreptate. Din păcate însă, mă îndoiesc de acest lucru.

De ce voi vota cu Ciolacu în 2024

În toată viața mea de alegător o singură dată am pus ștampila pe „ciuma roșie”: în 2000, atunci când, la alegerile prezidențiale, au ajuns în turul doi Ion Iliescu și Corneliu Vadim Tudor. Atunci, DE FRICĂ, am fost printre primii la secția de votare și am pus ștampila, cu mâna tremurând, pe Ion Iliescu. De ce? Pentru că perspectiva ca Vadim Tudor să fie președinte mi se părea de neacceptat. Cu el la conducere nu puteam vedea decât război. Cu cine? De ce? Cu toți! Degeaba!

Situația din 2000, din păcate, o văd să se repete și 24 de ani mai târziu, la alegerile viitoare. La cum se mișcă lucrurile, la cum este situația cu un an înainte de alegeri, la alegerile prezidențiale, în turul doi, vor ajunge reprezentantul PSD (cel mai probabil Marcel Ciolacu) și reprezentantul AUR (cel mai probabil George Simion).

Și, în aceste condiții, ce pot să fac? Ce soluție am dacă vreau în continuare la România să fie în Uniunea Europeană, dacă vreau în continuare ca România să fie parte din NATO, dacă vreau în continuare să nu intrăm în vreun război (pe care, între noi fie vorba, nu avem nicio șansă să-l câștigăm, indiferent cu cine ar fi). Singura soluție este NU AUR!!! Pe cale de consecință, îmi va rămâne doar să pun ștampila pe PSD! ☹