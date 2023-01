Cum ajungi să fii agresat pe Bulevardul Independenței din Ploiești? Simplu… treci pe lângă cine nu trebuie

Ploiești… Bulevardul Castanilor… Un grup de trei fete, cam la 15-16 ani, ieșite de la liceu, mergeau în pas alert spre Gara de Sud. În fața lor un grup tot de trei fete de vârsta lor, de o anumită etnie, mergeau agale legănându-se în ritmurile de manele care răzbăteau dintr-un smartphone.

Cele trei adolescente, care se grăbeau spre gară, au trecut pe lângă ele, ocolindu-le, moment în care cele trei ascultătoare de manele își schimbă brusc direcția intrând în liceene, aproape dezechilibrând-o pe una din ele. Acestea nu au zis nimic și și-au continuat drumul spre gară, moment în care, s-au trezit cu manelele fix în spatele lor și au simțit brusc cum sunt trase de păr. În plus au primit picioare în ghiozdane și înjurături specifice nivelului de subcultură din ce în ce mai prezent pe străzile din Ploiești: „Ce vrei, fă? Bip… bip… bip”. Și tirada de înjurături a continuat.

„Noroc că doar ne-au dat la fiecare câte una și au trecut în fața noastră râzând…”, a comentat una dintre liceene…

Deși drumul ei coincidea cu cel al ascultătoarelor de manele, a preferat să ocolească jumătate de cartier pentru a ajunge acasă, pentru a nu risca să se întâlnească pe drum cu ele. Și povestea nu se oprește aici.

„De ce nu ați atras atenția vreunui polițist de la Locală?”. „De unde să-l luăm? Crezi că era vreunul prin zonă?”, a venit răspunsul fetei. „De ce nu ai sunat la 112?”. „Ca să spunem ce? Că ne-au tras niște țigănci de păr, ne-au dat șuturi și ne-au înjurat? Ne închideau ăia telefonul în nas…”. „De ce nu le-ați făcut o poză?” „Cum să facem asta?!?!?! Rămâneam naibii și fără telefon… Abia aștept să plec naibii din orașul ăsta și să mă duc undeva unde nu pățesc așa ceva!”. „Unde crezi că nu se întâmplă asta?” „Nu știu… mai în vest… la Cluj… undeva… Nu se poate ca peste tot să fie la fel….”, a concluzionat adolescenta aproape plângând de frustrare.

Aceasta este doar o întâmplare, din multele care se petrec zi de zi pe străzile din Ploiești. Ce este de făcut? Există vreo soluție?

Frustrarea pe care o resimțim noi, oamenii de rând, este de nedescris în cuvinte. Ce poți face? Într-o situație ca cea descrisă mai sus? Nu sunt rasistă, deși sunt acuzată des de acest lucru. Am prieteni și cunoștințe de etnie rromă, oameni extraordinari, jos pălăria. Dar ce facem cu ceilalți, care sunt majoritari?

Dacă ziua, în amiaza mare, se întâmplă așa ceva pe una dintre arterele principale ale Ploieștiului, ce se întâmplă după lăsarea întunericului? Nu am citit niciodată, în buletinele transmise de IPJ, sancțiuni împotriva celor care ne fac să ne fie teamă să circulăm pe stradă. Citesc în schimb de amenzi și dosare penale pentru abateri pe șosele… sau dosare întocmite pentru comercializarea conservelor de pește sau furtul europaleților. Nu am citit însă nimic despre sancționarea celor care fac orașul nesigur. Și, în mod sigur, sunt mai mulți decât șoferii care conduc sub influența alcoolului.

Așa cum cei care consideră că se pot urca la volan după ce au băut trebuie sancționați, tot așa și cei care îi fac pe alții să le fie teamă să circule pe stradă trebuie puși la punct.

Pe când o acțiune a poliției care să ridice aceste specimene de pe străzi?

Copiii prind teamă de a merge pe stradă. Părinții se îngrijorează de fiecare dată când copilul este în oraș și speră ca acesta să ajungă acasă cu bine. Este normal să trăim în aceste condiții și să nu se ia nicio măsură privind siguranța publică?